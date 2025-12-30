Šamani u Peruu predviđaju bolest Trampa i pad Madura

Šamani u Peruu okupili su se u ponedjeljak na tradicionalnom novogodišnjem ritualu, koji se svake godine održava krajem decembra, kako bi iznijeli svoja predviđanja za godinu koja slijedi.

Među njihovim proročanstvima našle su se i tvrdnje o bolesti američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), kao i padu venecuelanskog lidera Nikolasa Madura (Nicolás Maduro).

Na plaži u južnom dijelu glavnog grada Lime (Lima), šaman Huan de Dios Garsija (Juan de Dios Garcia) obratio se okupljenima tokom ceremonije.

- Sjedinjene Američke Države treba da se pripreme jer će Donald Tramp ozbiljno oboljeti - proglasio je Garsija.

Tokom rituala, šamani su nosili velike plakate svjetskih lidera, preko kojih su ukrštali mačeve, palili tamjan, a po nekima su i gazili, izvodeći simbolične obrede.

Pored plakata Donalda Trampa i Nikolasa Madura, u ceremoniji su korištene i slike ruskog predsjednika Vladimira Putina, kineskog predsjednika Sija Đinpinga (Xi Jinping) te ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog (Volodymyr Zelenskyy).

- Vidimo Nikolasa Madura poraženog. Nikolas Maduro će pobjeći iz Venecuele. Neće biti uhvaćen - rekao je Garsija.