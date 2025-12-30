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PO NALOGU MINISTRA

SAD izvele smrtonosni napad na plovilo terorista u međunarodnim vodama

U napadu su ubijena dva muška narkoterorista

SAD izvele smrtonosni napad. Screenshot

A. O.

30.12.2025

Po nalogu ministra odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pita Hegseta (Pete Hegseth), Zajednička operativna grupa Southern Spear jučer je izvela je smrtonosni kinetički napad na plovilo kojim su upravljale označene terorističke organizacije, u međunarodnim vodama.

Obavještajne službe potvrdile su da je plovilo prolazilo rutama poznatim za krijumčarenje narkotika u istočnom Pacifiku i da je učestvovalo u operacijama krijumčarenja droga.

U napadu su ubijena dva muška narkoterorista, a niti jedan pripadnik američkih vojnih snaga nije zadobio povrede.

# NAPAD
# SAD
# PETE HEGSETH
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