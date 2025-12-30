Probijena granica utvrđena Pariskim sporazumom: 2025. je jedna od tri najtoplije godine ikad

Klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem učinile su 2025. godinu jednom od tri najtoplije ikada zabilježene, upozorili su naučnici, naglašavajući da je trogodišnji prosjek globalne temperature prvi put premašio granicu od 1,5 stepeni Celzijusa u odnosu na predindustrijski period.

Stručnjaci ističu da je riječ o pragu definiranom Pariskim klimatskim sporazumom iz 2015. godine, čije poštivanje moglo bi spasiti milione života i spriječiti katastrofalna uništenja okoliša širom svijeta.

Istraživačka grupa World Weather Attribution (WWA) objavila je analizu koja dolazi nakon godine obilježene ekstremnim vremenskim nepogodama koje su pogodile gotovo sve dijelove planete.

Uprkos pojavi La Nine, prirodnog procesa koji povremeno hladi vode Pacifika i utiče na globalne vremenske prilike, temperature su tokom 2025. godine ostale izuzetno visoke. Naučnici kao ključni razlog navode stalno sagorijevanje fosilnih goriva: nafte, plina i uglja, koja u atmosferu ispuštaju velike količine gasova sa efektom staklenika.

- Ako ne prestanemo sagorijevati fosilna goriva veoma, veoma brzo, bit će izuzetno teško zadržati zagrijavanje ispod tog cilja - izjavila je Friederike Oto (Friederike Otto), suosnivačica WWA i klimatologinja s Imperial Collegea u Londonu.

- Naučni dokazi su sve jasniji."

Ekstremi koji su obilježili 2025. godinu

Podaci WWA pokazuju da ekstremni vremenski događaji svake godine odnose hiljade života i uzrokuju štetu vrijednu milijarde dolara. Tokom 2025. identifikovano je 157 posebno teških događaja, koji su ispunjavali kriterije poput više od 100 smrtnih slučajeva, pogađanja više od polovine stanovništva neke regije ili proglašenja vanrednog stanja. Detaljno je analizirano 22 takva slučaja.

Među njima su i smrtonosni toplotni valovi, koje WWA opisuje kao najsmrtonosnije ekstremne vremenske pojave godine. Neki od tih valova bili su i do deset puta vjerovatniji nego prije deset godina, upravo zbog klimatskih promjena.

- Toplotni valovi koje smo posmatrali ove godine danas su postali gotovo uobičajeni, ali bez klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem bili bi skoro nemogući. Razlika je ogromna - naglasila je Oto.

Dugotrajne suše doprinijele su velikim požarima u Grčkoj i Turskoj, dok su obilne kiše i poplave u Meksiku odnijele desetine života i ostavile mnoge nestale. Supertajfun Fung-wong pogodio je Filipine, prisilivši više od milion ljudi na evakuaciju, dok su monsunske kiše u Indiji izazvale razorne poplave i klizišta.

WWA upozorava da sve češći i intenzivniji ekstremi ugrožavaju sposobnost miliona ljudi da se na vrijeme prilagode i odgovore na krize, što naučnici nazivaju "granicama prilagodbe". Kao primjer navode uragan Melisa (Hurricane Melissa), koji je toliko brzo jačao da su prognoze i pripreme bile znatno otežane, a razaranja u Jamajci (Jamaica), Kubi (Cuba) i Haitiju (Haiti) premašila su kapacitete tih zemalja za odgovor i oporavak.

Klimatski pregovori bez konkretnih rezultata

Ovogodišnji pregovori Ujedinjenih nacija o klimi (United Nations Climate Talks), održani u novembru u Brazilu, završeni su bez jasnog plana za napuštanje fosilnih goriva. Iako je obećano više novca za prilagodbu klimatskim promjenama, njegova realizacija će potrajati.

Zvaničnici i naučnici sve češće priznaju da će globalno zagrijavanje privremeno premašiti granicu od 1,5 stepeni, iako neki smatraju da je dugoročni povratak ispod tog praga još uvijek moguć. Napredak, međutim, nije ujednačen.

Kina ubrzano razvija obnovljive izvore energije poput sunca i vjetra, ali istovremeno nastavlja ulaganja u ugalj. U Evropi ekstremne vremenske prilike pojačavaju pozive na klimatsku akciju, dok pojedine države upozoravaju na posljedice po ekonomskom rastu. U Sjedinjenim Američkim Državama, administracija Donalda Trampa (Trump) skrenula je politiku s čistih izvora energije ka mjerama koje podržavaju industriju uglja, nafte i plina.

Tmurna geopolitička klima

- Geopolitička klima je ove godine izuzetno tmurna, s brojnim donosiocima odluka koji otvoreno djeluju u interesu industrije fosilnih goriva, a ne stanovništva svojih zemalja. Uz to, suočavamo se s ogromnom količinom dezinformacija - poručila je Oto.

Andrew Kruczkiewicz, viši istraživač na Klimatskoj školi Univerziteta Columbije (Columbia University Climate School), koji nije učestvovao u izradi izvještaja WWA, ističe da se širom svijeta bilježe katastrofe kakve ranije nisu bile uobičajene.

- Ekstremni događaji se brže intenziviraju i postaju sve složeniji. To zahtijeva ranija upozorenja i nove pristupe odgovoru i oporavku - rekao je Kruczkiewicz, dodajući: "Na globalnom nivou napredak postoji, ali moramo učiniti mnogo više."