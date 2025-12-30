Sve pršti od luksuza, a imanje krije njegovu najveću tajnu: Ovo je Putinova rezidencija koju su navodno gađali

Iako još uvijek ne postoje nikakvi dokazi, ruski zvaničnici i dalje tvrde da je ukrajinska vojska izvela napad na Novgorodsku oblast, pri čemu je meta navodno bila rezidencija predsjednika Putina koja se nalazi u ovom području. Iako predsjednik Rusije Vladimir Putin posjeduje nekoliko rezidencija osim Kremlja, malo se znalo o njegovoj rezidenciji u mjestu Valdaj koja pripada Novgorodskoj oblasti. Međutim, Fondacija za borbu protiv korupcije, koju je osnovao ruski opozicionar Aleksej Navaljni (Aleksej Navalni), objavila je niz priloga o ovoj rezidenciji, opisujući je kao jednu od najvećih tajni Putina.

Dokumenti pokazuju da se rezidencija prostire na dvije parcele. Parcela od 150 hektara u stalnom je vlasništvu Federalne službe zaštite (FSO) i pripada Ruskoj Federaciji. Na ovom zemljištu nalaze se pomoćne zgrade, uključujući skladišta, garaže i hangare, kao i male kuće za goste. Druga parcela, površine 100 hektara, gdje se nalaze glavni objekti rezidencije, nije u državnom vlasništvu. Ona pripada biznismenu i bliskom prijatelju predsjednika Vladimira Putina, Juriju Kovalčuku, koji zemljište i zgrade iznajmljuje Odjelu za upravljanje predsjedničkom imovinom (PPD).

Ogromna vila . Screenshot Ogromna vila . Screenshot

- Kako je završio s ovim zemljištem? Zašto je Putinova rezidencija izgrađena na privatnom posjedu? Jednostavno zato što je Putin, u posljednjim mjesecima svog prvog predsjedničkog mandata, 2003. godine, počeo razmišljati o budućnosti. Zato je odlučio da je zadrži za sebe. Ne možete je registrovati na svoje ime, pa ju je registrovao na ime prijatelja - navodi Fondacija za borbu protiv korupcije. Što se tiče zgrada na imanju, istraga spominje relativno skromnu glavnu kuću, visoku četiri sprata i površine 3.500 kvadratnih metara.

Na imanju se nalazi i kineski paviljon koji se koristio kao gostinjska kuća. Izgradila ga je firma Credo, koja trenutno radi i na palati u blizini Gelendžika. Popis objekata uključuje i kupatila, sjenice, restoran, pivnicu, drvene kolibe i dječje igralište. U rezidenciji se nalazi i crkva Svetog Vladimira. - Valdaj kriju s razlogom. Uostalom, ovdje, 350 metara od glavne kuće, leži Putinova glavna valdajska tajna, hram njegovog asketizma. Kuća koja je dvostruko veća od same rezidencije. Gotovo 7.000 kvadratnih metara. Tri sprata, od kojih su dva podzemna. Ovo je spa kompleks, koji je također iznajmljen od strane Predsjedničkog odjela za upravljanje imovinom. Lični salon ljepote i lične njege za Vladimira Vladimiroviča Putina - naveli su ranije.