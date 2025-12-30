Jemen proglasio vanredno stanje i uveo blokadu: Otkazan i sigurnosni pakt s Emiratima

Jemen je proglasio vanredno stanje i otkazao sigurnosni pakt s Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) nakon što su separatisti koje podržava Abu Dabi (Abu Dhabi) zauzeli dijelove teritorija.

- Sporazum o zajedničkoj odbrani s Ujedinjenim Arapskim Emiratima ovim se poništava - navodi se u saopćenju iz Jemena.

Istovremeno, posebnom uredbom uvedeno je 90-dnevno vanredno stanje, koje uključuje 72-satnu zračnu, pomorsku i kopnenu blokadu.

Najave Rašada al-Alimija (Rashad al-Alimi), šefa Predsjedničkog vijeća za rukovodstvo Jemena, dolaze nakon što je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, koja se bori u podijeljenom Jemenu, saopćila da je napala pošiljku oružja UAE namijenjenu separatistima.

Snage Južnog prijelaznog vijeća (Southern Transitional Council – SCT), koje podržavaju Ujedinjene Arapske Emirate (UAE), ovog mjeseca prodrle su kroz jug Jemena, zauzimajući veći dio provincije Hadramawt bogate resursima, kao i dijelove susjedne Mahrahe.