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ALARMANTNO STANJE

Jemen proglasio vanredno stanje i uveo blokadu: Otkazan i sigurnosni pakt s Emiratima

Ovaj sukob prijeti raspadu već fragmentirane jemenske vlade

Tokom napada. Platforma X

A. O.

30.12.2025

Jemen je proglasio vanredno stanje i otkazao sigurnosni pakt s Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) nakon što su separatisti koje podržava Abu Dabi (Abu Dhabi) zauzeli dijelove teritorija.

- Sporazum o zajedničkoj odbrani s Ujedinjenim Arapskim Emiratima ovim se poništava - navodi se u saopćenju iz Jemena.

Istovremeno, posebnom uredbom uvedeno je 90-dnevno vanredno stanje, koje uključuje 72-satnu zračnu, pomorsku i kopnenu blokadu.

Najave Rašada al-Alimija (Rashad al-Alimi), šefa Predsjedničkog vijeća za rukovodstvo Jemena, dolaze nakon što je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, koja se bori u podijeljenom Jemenu, saopćila da je napala pošiljku oružja UAE namijenjenu separatistima.

Snage Južnog prijelaznog vijeća (Southern Transitional Council – SCT), koje podržavaju Ujedinjene Arapske Emirate (UAE), ovog mjeseca prodrle su kroz jug Jemena, zauzimajući veći dio provincije Hadramawt bogate resursima, kao i dijelove susjedne Mahrahe.

Ovaj sukob prijeti raspadu već fragmentirane jemenske vlade, koju čine različite frakcije koje podržavaju naftom bogate zaljevske sile Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE).

Također, sukob ugrožava sporije mirovne pregovore s pobunjenicima Hutima koje podržava Iran, a koji su 2014. godine svrgnuli vladu iz glavnog grada Sane, što je izazvalo vojnu intervenciju koalicije predvođene Saudijskom Arabijom.

Podsjećamo, u utorak je Saudijska Arabija bombardovala luku Mukalla u Jemenu, navodeći da je meta bila pošiljka oružja namijenjena separatističkim snagama, koja je u luku stigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

# UAE
# JEMEN
# ABU DHABI
# RASHAD AL-ALIMI
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