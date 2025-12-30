Saudijci optužili Emirate za ugrožavanje nacionalne sigurnosti: Dali im kratak rok za povlačenje iz Jemena

Kraljevina Saudijska Arabija izdala je oštro saopćenje u kojem direktno optužuje Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) za poduzimanje "visoko opasnih koraka" u Jemenu koji direktno prijete saudijskoj nacionalnoj sigurnosti.

Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije objavilo je saopćenje u kojem izražava duboko razočarenje akcijama "bratskih" Ujedinjenih Arapskih Emirata, navodeći da UAE vrše pritisak na snage Južnog prijelaznog vijeća (STC) da izvode vojne operacije na južnim granicama Kraljevine, konkretno u provincijama Hadramaut i Al-Mahara.

"Crvena linija" i prijetnja stabilnosti

U saopćenju se navodi da su ovi potezi u suprotnosti s principima na kojima je osnovana Koalicija za vraćanje legitimiteta u Jemenu. Saudijska strana ističe da transport brodova s oružjem i oklopnim vozilima iz luke Al-Fujairah u luku Al-Mukalla, bez službenog odobrenja Komande združenih snaga, predstavlja direktno kršenje dogovora.

"Kraljevina naglašava da je svaka prijetnja njenoj nacionalnoj sigurnosti crvena linija, te da Saudijska Arabija neće oklijevati da poduzme sve neophodne korake i mjere kako bi se suočila s takvom prijetnjom i neutralizirala je," stoji u oštrom upozorenju Rijada.

Situacija je dosegla tačku ključanja zahtjevom Saudijske Arabije da UAE hitno prihvate zahtjev Republike Jemen za potpunim povlačenjem.

"Kraljevina naglašava važnost da bratski Ujedinjeni Arapski Emirati prihvate zahtjev Republike Jemen da sve njihove snage napuste teritorij Jemena u roku od 24 sata, te da obustave svaku vojnu ili finansijsku podršku bilo kojoj strani unutar Jemena," navodi se u dokumentu.

Podrška jedinstvu Jemena

Uprkos tenzijama, Rijad je potvrdio svoju punu podršku predsjedniku Predsjedničkog vijeća rukovodstva i jemenskoj vladi, naglašavajući posvećenost sigurnosti, stabilnosti i suverenitetu Jemena.

Saudijska Arabija je također istakla da je "južno pitanje" pravedan cilj s historijskim i društvenim dimenzijama, ali insistira da je jedini put za njegovo rješavanje dijalog unutar sveobuhvatnog političkog rješenja, a ne putem vojnih eskalacija koje potiču vanjski akteri.

Saopćenje završava pozivom na mudrost i principe bratstva među zemljama Zaljevskog vijeća za saradnju (GCC), uz nadu da će UAE poduzeti neophodne korake za očuvanje bilateralnih odnosa, koji su ovim potezima ozbiljno poljuljani.