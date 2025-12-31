Dona Samer: 77. godišnjica rođenja legendarne pjevačice

Na današnji dan 1948. godine, u Bostonu je rođena legendarna američka pjevačica Ladona Edrijan Gejnz (LaDonna Adrian Gaines), umjetničkog imena Dona Samer (Donna Summer). Dobitnica je pet nagrada Gremi, a bila je prva pjevačica čija su tri uzastopna dupla albuma osvojila prvo mjesto američke top-liste Bilbord, te koja je imala četiri singla na prvom mjestu top-lista u SAD u periodu od 13 mjeseci.

Počela je pjevati u crkvenim horovima, a 60-ih godina prošlog vijeka postala je pjevačica rok benda „Crow“ i preselila se u Njujork. Nakon toga je nekoliko godina živjela u Njemačkoj, nastupajući u mjuziklu „Hair“, gdje se udala za Helmuta Zomera (Samera), čije prezime je uzela kao umjetničko ime.

Po povratku u SAD napisala je pjesmu "Love to Love You Baby", koja je postigla ogroman komercijalni uspjeh i nakon koje su se nizali njeni hitovi poput "I Feel Love", "MacArthur Park", "Hot Stuff" i "No More Tears (Enough is Enough)“ koji je snimila u duetu s Barbrom Strejsend (Streisand). Redovno se pojavljivala u klubu „Studio 54" u Njujorku, postavši poznata kao „Kraljica diska“.

Tokom 40-godišnje muzičke karijere Samer je objavila 17 studijskih albuma, a 14 njenih pjesama nalazilo se na američkoj top-listi singlova Bilbord.

Dona se dugo borila s depresijom i ovisnošću o drogi, a preminula je 17. maja 2012. od raka pluća.