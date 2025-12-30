Kremlj: Napad se dogodio, bio je usmjeren i protiv Trampa

Kremlj je dodatno pojačao optužbe da je Ukrajina dronovima izvela napad na jednu od službenih rezidencija Vladimira Putina, ocijenivši događaj kao ozbiljnu prijetnju međunarodnim naporima za mir.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u Moskvi da je riječ o "terorističkom napadu" čiji je cilj bio opstruirati mirovne pregovore, naglašavajući da meta nije bio isključivo ruski predsjednik, već i američki predsjednik Donald Tramp.

- Cilj je bio potkopati napore predsjednika Trampa da posreduje u mirnom rješenju ukrajinskog sukoba, koji je izuzetno složen - rekao je Peskov.

Dodao je da, prema njegovom mišljenju, nema potrebe za dodatnim dokazima.

- Ne mislim da su u ovom slučaju potrebni bilo kakvi dokazi ako se dogodio masovni napad dronovima, koji je uspješno neutralisan našim sistemom protivzračne odbrane. Kada je riječ o krhotinama, to je pitanje za vojsku - izjavio je.

Peskov nije želio otkriti gdje se Vladimir Putin nalazio u trenutku navodnog napada, navodeći da je riječ o "temi koja nije predmet javne rasprave", dok je ukrajinska negiranja nazvao "apsurdnim".

- Vidimo da Volodimir Zelenski to pokušava negirati, a brojni zapadni mediji, djelujući u korist kijevskog režima, počinju širiti narativ da se napad nije dogodio. To su apsurdne tvrdnje - poručio je Peskov.

Naglasio je i da Rusija, uprkos navodnom napadu, ne odustaje od pregovora o mirovnom planu.

- Rusija će nastaviti pregovarački proces i dijalog, prije svega s Amerikancima - rekao je, uz upozorenje da će ovaj događaj dovesti do "postroženja" ruske pregovaračke pozicije.

- Kada je riječ o vojnim posljedicama, naša vojska zna kako, čime i kada odgovoriti - zaključio je Peskov.