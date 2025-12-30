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OSTALI U ŠOKU

Tokom renoviranja kuće slučajno otkrili tajnu skrivenu više od 100 godina

Bračni par već više od godinu i po dana samostalno renovira svoj dom kako bi smanjio troškove

Pronađeni prsten. Reddit

Dž. M.

30.12.2025

Renoviranje kuće često donosi prašinu, umor i neočekivane troškove, ali za Abi Džingras iz Solt Lejk Sitija, jedan običan zadatak pretvorio se u izuzetno otkriće iz prošlosti.

Dok je sa suprugom obnavljala dom izgrađen 1913. godine, naišla je na neobičan predmet skriven unutar metalne brave na vratima.

Bračni par već više od godinu i po dana samostalno renovira svoj dom kako bi smanjio troškove. Jedan od zadataka bio je uklanjanje debelog sloja boje s kvaka i vrata, što ih je dovelo do ovog neobičnog otkrića.

Abi je otkrila prsten zalijepljen na unutrašnjoj strani metalne brave, a smatra da je ovaj predmet star barem 100 godina.

U prvom trenutku je izgledao kao da dosta vrijedi, ali je stručnjak kasnije ustanovio da nije zlatan, niti da je reč o pravom dragom kamenu.

Ipak, finansijska vrijednost je u drugom planu. Za nove vlasnike prsten je postao simbol historije kuće i ljudi koji su u njoj ranije živjeli. Abi je odlučila da ga sačuva kao uspomenu i povremeno ga nosi.

Njena objava na društvenim mrežama izazvala je veliko interesovanje, a korisnici su ponudili i kreativne prijedloge kako da se prsten izloži, poput ideje da se okači upravo na kvaku na kojoj je pronađen.

Iako bez “skrivenog blaga” u materijalnom smislu, neobična priča podsjeća da stare kuće često kriju tajne koje, makar na trenutak, mogu vratiti duh prošlih vremena i učiniti renoviranje nezaboravnim iskustvom.

# OTKRIĆE
# PRSTEN
# KUĆA
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