Tokom renoviranja kuće slučajno otkrili tajnu skrivenu više od 100 godina

Renoviranje kuće često donosi prašinu, umor i neočekivane troškove, ali za Abi Džingras iz Solt Lejk Sitija, jedan običan zadatak pretvorio se u izuzetno otkriće iz prošlosti.

Dok je sa suprugom obnavljala dom izgrađen 1913. godine, naišla je na neobičan predmet skriven unutar metalne brave na vratima.

Bračni par već više od godinu i po dana samostalno renovira svoj dom kako bi smanjio troškove. Jedan od zadataka bio je uklanjanje debelog sloja boje s kvaka i vrata, što ih je dovelo do ovog neobičnog otkrića.