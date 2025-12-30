Aragči: Tramp bi trebao prkositi Netanjahuu i obnoviti pregovore s Iranom

Iranski ministar vanjskih poslova Sejed Aragči poručio je da bi američki predsjednik Donald Tramp trebao prkositi pritiscima izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i shvatiti da su obnovljeni pregovori s Iranom o nuklearnom programu daleko bolja opcija od daljnje eskalacije.

U autorskom tekstu objavljenom u Guardianu, Aragči navodi da Trampova republikanska baza, prema njegovoj procjeni, želi dogovor i stabilnost, a ne nove, kako ističe, nepotrebne ratove.

Tekst je objavljen dan nakon razgovora Donalda Trampa i Benjamina Netanjahua u Sjedinjenim Američkim Državama, tokom kojih su razmatrani izraelski pozivi na nove napade na Iran, paralelno s razgovorima o mirovnom planu za Gazu.

Netanjahu tvrdi da Iran možda pokušava ponovo aktivirati svoj nuklearni program nakon što su zajednički izraelsko-američki napadi u junu, kako navodi, ozbiljno oštetili ključne iranske nuklearne lokacije.

Poziv Trampu

Aragči se u tekstu direktno obraća Trampu, pozivajući ga da zanemari izraelska upozorenja i prepozna da se otvorio ograničen, ali realan prostor za ponovno pokretanje pregovora s Teheranom. Ovaj apel ocijenjen je kao jedan od njegovih najdirektnijih poziva Vašingtonu da obnovi razgovore i uključi Iran u, kako navodi, rekalibrirani Bliski istok.

- Američka administracija se sada suočava s dilemom: da li će nastaviti pisati bjanko čekove Izraelu novcem američkih poreskih obveznika i vlastitim kredibilitetom, ili će biti dio tektonske promjene nabolje - naveo je Aragči.

On insistira da Iran ostaje otvoren za pregovore, sve dok se od njega ne traži kapitulacija, te poručuje da se, prema njegovim riječima, nepotrebna kriza može izbjeći dijalogom.

Aragči je također otkrio, ne navodeći konkretne države, da je informisan o, kako tvrdi, dosad neviđenoj spremnosti zajedničkih prijatelja Irana i Sjedinjenih Američkih Država da posreduju u dijalogu i osiguraju potpunu i provjerljivu provedbu svakog eventualnog sporazuma.

Promjena odnosa

Prema njegovim riječima, budući razgovori mogli bi se voditi u povoljnijem političkom okruženju, s obzirom na to da su napadi na Iran u junu promijenili diplomatske odnose širom Bliskog istoka. Aragči smatra da su ti događaji pokazali da Iran ima stratešku dubinu za otpor Izraelu, dok u SAD-u, kako tvrdi, raste nezadovoljstvo izraelskom regionalnom politikom.

- Promjene u našoj regiji mogu omogućiti primjenu razumijevanja na potpuno novi način. Za one koji su spremni otići tamo gdje niko prije nije bio, postoji kratak prozor prilike. Sreća prati hrabre, a potrebno je mnogo više hrabrosti da se prekine začarani krug nego da se on jednostavno nastavi - istakao je Aragči.

Iranski ministar tvrdi i da je Izrael više puta obmanuo Vašington tvrdnjama "da je Iran pred kolapsom, da je nuklearni sporazum iz 2015. godine spas za nas i da bi nas napuštanje sporazuma prisililo da brzo priznamo".

- Ti mitovi su ohrabrili Vašington da napusti funkcionalni diplomatski okvir u korist maksimalnog pritiska, koji je proizveo samo maksimalni otpor - zaključio je Aragči.