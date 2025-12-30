Putin poslao Orešnik u Bjelorusiju: Satelitske snimke otkrile gdje tačno

Nakon što je rusko Ministarstvo odbrane javno predstavilo novo oružje u Bjelorusiji, vlasti te zemlje ranije su već najavile dolazak projektila Orešnik. Tačna lokacija raspoređivanja nije službeno potvrđena, ali američki istraživači Džefri Luis (Jeffrey Lewis) i Deker Evelit (Decker Eveleth) prije nekoliko dana naveli su da vjeruju kako se projektili razmještaju na bivšoj bazi u istočnoj Bjelorusiji.

Satelitske snimke ukazuju na to da su ruski hipersonični balistički projektili Orešnik, sposobni nositi nuklearne bojeve glave, raspoređeni u istočnom dijelu Bjelorusije, u blizini grada Kričeva, tvrde američki istraživači.

Analizirajući satelitske snimke kompanije Planet Labs, Luis i Evelit zaključili su da fotografije prikazuju elemente karakteristične za rusku stratešku raketnu bazu. Prema njihovim navodima, s oko 90 posto sigurnosti može se tvrditi da će mobilni lanseri Orešnika biti stacionirani na bivšoj avionskoj bazi kod Kričeva, približno 307 kilometara istočno od Minska.

Ubrzani projekt

Prema njihovoj analizi, snimke Planet Labsa ukazuju na ubrzani građevinski projekat koji je započeo između 4. i 12. augusta, a sadrži obilježja tipična za ruske strateške raketne objekte.

Evelit navodi da je jedan "nedvosmislen pokazatelj" vidljiv na snimku od 19. novembra, na kojem se uočava "vojni željeznički pretovarni punkt", ograđen sigurnosnom ogradom, preko kojeg se projektili, mobilni lanseri i druga oprema mogu dopremati željeznicom.

Šta je Orešnik?

Orešnik je novi ruski hipersonični balistički projektil koji može nositi nuklearne bojeve glave, a Moskva ga predstavlja kao odgovor na zapadne sisteme protivraketne odbrane. Prema procjenama zapadnih vojnih analitičara i stručnjaka za nuklearno naoružanje, riječ je o mobilnom sistemu velikog dometa koji se, zbog izuzetno velike brzine i nepredvidive putanje, smatra izuzetno teškim za presretanje.

Njegovo raspoređivanje u Bjelorusiji posebno se smatra osjetljivim, jer nuklearno sposobne projektile približava granicama NATO-a, skraćuje vrijeme upozorenja u slučaju mogućeg napada i dodatno povećava rizik od eskalacije u trenutku kada su odnosi Rusije i Zapada već na najnižem nivou od završetka Hladnog rata, upozoravaju analitičari iz američkih i evropskih sigurnosnih krugova.