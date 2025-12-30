Zelenski: S Trampom sam razgovarao i o mogućem slanju američkih snaga u Ukrajinu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je s američkim predsjednikom Donaldom Trampom na nedjeljnom sastanku u Mar-a-Lagu na Floridi razgovarao i o mogućoj prisutnosti američkih snaga u Ukrajini, u okviru budućih sigurnosnih jamstava, javlja Reuters.
Zelenski je novinarima u WhatsApp grupi rekao da je pitanje sigurnosnih jamstava bila jedna od ključnih tema razgovora.
Prema njegovim ranijim izjavama, Sjedinjene Države spremne su se obvezati na sigurnosne garancije u trajanju od 15 godina, dok Ukrajina smatra da bi ona trebala biti znatno dugoročnija.
- Američki predsjednik Donald Tramp načelno je pristao na sigurnosne garancije u trajanju od 15 godina, dok Kijev zagovara period od 30 do 50 godina kako bi se osigurala dugoročna stabilnost i spriječio povratak ruske agresije - rekao je Zelenski.
Rasprava o sigurnosnim jamstvima odvija se u okviru intenziviranih američko-ukrajinskih razgovora o mogućem mirovnom rješenju rata, u kojem Vašington želi igrati ključnu ulogu kao posrednik.
Zelenski je ranije izjavio da su sigurnosne garancije "100 posto dogovorene", uz napomenu da se još raspravlja o tehničkim detaljima, uključujući trajanje i konkretne mehanizme provedbe.
Rusija je posljednjih dana zaprijetila revizijom svoje pregovaračke pozicije, nakon tvrdnji o navodnom ukrajinskom napadu na jednu od rezidencija ruskog predsjednika Vladimira Putina, što su Ukrajina i zapadne zemlje odbacile kao neutemeljeno.
Američka administracija zasad nije službeno potvrdila mogućnost razmještaja američkih snaga u Ukrajini, ali sama činjenica da se o toj opciji razgovara predstavlja značajan iskorak u raspravama o budućim sigurnosnim jamstvima za Kijev.