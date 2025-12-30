Zelenski: S Trampom sam razgovarao i o mogućem slanju američkih snaga u Ukrajinu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je s američkim predsjednikom Donaldom Trampom na nedjeljnom sastanku u Mar-a-Lagu na Floridi razgovarao i o mogućoj prisutnosti američkih snaga u Ukrajini, u okviru budućih sigurnosnih jamstava, javlja Reuters.

Zelenski je novinarima u WhatsApp grupi rekao da je pitanje sigurnosnih jamstava bila jedna od ključnih tema razgovora.

Prema njegovim ranijim izjavama, Sjedinjene Države spremne su se obvezati na sigurnosne garancije u trajanju od 15 godina, dok Ukrajina smatra da bi ona trebala biti znatno dugoročnija.