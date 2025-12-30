Mirovni pregovori su na samrti: Jedan telefonski poziv je sve promijenio

Činilo se da su mirovni pregovori Donalda Trampa konačno na pravom putu. Nakon što je SAD vršio pritisak na Ukrajinu da prihvati nepovoljno rješenje, Kijev je proveo više od mjesec dana pregovarajući o ponudi i približio se dobivanju Trampovog blagoslova za revidirani prijedlog. A onda je nazvao Vladimir Putin i sve se promijenilo tvrdnjom da ga Ukrajina želi ubiti, piše Kyiv Independent. Nekoliko sati prije jučerašnjeg drugog Putinovog poziva Trampu u dva dana, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Ukrajina navodno pokušala napasti Putinovu državnu rezidenciju s 91 dronom u ruskoj Novgorodskoj oblasti. Ruski šef diplomacije dodao je da će zbog napada Rusija revidirati svoj stav o mirovnim pregovorima. Za tvrdnju o napadu Rusija ni dan nakon navodnog napada nije objavila baš nikakav dokaz, no to nije bilo važno. "Dokazi nisu potrebni" Danas je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ponovio optužbu da je Ukrajina namjeravala izvršiti atentat na ruskog predsjednika, usmjeravajući komentare izravno prema Trampu.

- To nije usmjereno samo protiv predsjednika Putina osobno. Usmjereno je i protiv Trampa, s ciljem da se osujete napori predsjednika Trampa da promakne mirno rješenje ukrajinskog sukoba - rekao je Peskov danas, 30. decembra. Peskov je također povezao navodni napad s božićnim obraćanjem predsjednika Volodimira Zelenskog, u kojem je za Putina rekao: "Neka propadne". - Želio bih podsjetiti na božićni govor Zelenskog i riječi koje je uputio Putinu - rekao je Peskov, dodavši da "dokazi o napadu nisu potrebni". Trampov odgovor Trampov odgovor bio je predvidljiv. "'Ne sviđa mi se. Nije dobro. Čuo sam za to jutros. Znate tko mi je rekao? Predsjednik Putin mi je rekao... Bio sam jako ljut zbog toga', rekao je Tramp jučer nakon razgovora s ruskim predsjednikom."

Kada su ga novinari upitali o izvoru informacije, Tramp je oklijevao. - Govorite da se napad možda nije dogodio? I to je moguće, pretpostavljam. Ali predsjednik Putin mi je jutros rekao da jest - rekao je. Reakcija Kijeva Zelenski je jučer odbacio ruske tvrdnje kao "još jednu laž", upozoravajući da Moskva koristi tu optužbu kako bi opravdala potencijalne napade, najvjerojatnije ciljajući Kijev.

- Ovom izjavom o navodnom napadu na neku rezidenciju, oni pripremaju teren za napad, najvjerojatnije na glavni grad i vladine zgrade - rekao je Zelenski. Međunarodne osude nepotvrđenog napada Ipak, komentari ukrajinskog predsjednika nisu naišli na odjek. Lideri nekoliko država požurili su osuditi napad koji se vjerojatno nije ni dogodio.

- Duboko smo zabrinuti izvješćima o napadu na rezidenciju predsjednika Ruske Federacije. Tekući diplomatski napori nude najizvediviji put prema okončanju neprijateljstava i postizanju mira. Pozivamo sve uključene da ostanu usredotočeni na te napore i izbjegnu bilo kakve radnje koje bi ih mogle potkopati - napisao je indijski premijer Narendra Modi na X-u na engleskom i ruskom jeziku." Čelnici Rusiji prijateljskih Uzbekistana i Kazahstana održali su telefonske razgovore s Putinom, osuđujući napad koji tek treba biti potvrđen. Slične poruke stigle su i iz Pakistana. - Pakistan osuđuje prijavljeni napad na rezidenciju Njegove Ekselencije Vladimira Putina, predsjednika Ruske Federacije. Takav gnusni čin predstavlja ozbiljnu prijetnju miru, sigurnosti i stabilnosti, posebno u vrijeme kada su u tijeku napori usmjereni na mir - napisao je premijer Šehbaz Šarif. - Pakistan izražava solidarnost s predsjednikom Ruske Federacije, te s vladom i narodom Rusije - napisao je Šarif, dok je Rusija istovremeno bombardirala ukrajinske civile, ostavljajući milione ljudi u Kijevu i drugim velikim gradovima bez struje i grijanja. Razočaranje u Ukrajini Lakoća kojom je Rusija uspjela prikupiti podršku za svog predsjednika i ratne napore zbunila je Ukrajinu. - Prošao je gotovo cijeli dan, a Rusija još uvijek nije pružila nikakav vjerodostojan dokaz za svoje optužbe o navodnom "napadu Ukrajine na Putinovu rezidenciju". I neće. Jer ga nema - napisao je ministar vanjskih poslova Andrij Sybiha na X-u."