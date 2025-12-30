Iran zaprijetio snažnim odgovorom na eventualni napad Izraela

- Islamska Republika Iran dosljedno će odgovoriti na svaku eventualnu agresiju, a zbog svog će postupka agresor požaliti - napisao je iranski predsjednik Masud Pezeškijan na X-u.

Iran je danas izdao oštro upozorenje kao odgovor na prijetnje predsjednika SAD-a Donalda Trampa, koji je izjavio da će podržati dodatne izraelske napade na Iran ako Teheran odbije novi nuklearni sporazum.

Ranije je savjetnik vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija također upozorio Sjedinjene Države i Izrael da bi bilo kakav napad izazvao snažan iranski odgovor. Savjetnik Ali Šamkani u objavi na X-u poručio je da Iranu nije potrebno dopuštenje drugih država za svoje raketne sposobnosti ili za obranu.

Tijekom sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi u ponedjeljak, američki predsjednik Tramp rekao je da će podržati dodatne izraelske napade na Iran ako Teheran odbije novi nuklearni sporazum i nastavi s unapređenjem svojih raketnih i nuklearnih programa.

Prema izraelskim informacijama, Iran intenzivno radi na obnovi raketnog arsenala, koji Izrael, zajedno s nuklearnim programom te zemlje, smatra glavnom prijetnjom.