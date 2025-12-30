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OŠTRO UPOZORENJE

Iran zaprijetio snažnim odgovorom na eventualni napad Izraela

Islamska Republika Iran dosljedno će odgovoriti na svaku eventualnu agresiju, a zbog svog će postupka agresor požaliti, poručio je Pezeškijan

Masud Pezeškijan. AP Photo/Vahid Salemi

M. Až.

30.12.2025

Iran je danas izdao oštro upozorenje kao odgovor na prijetnje predsjednika SAD-a Donalda Trampa, koji je izjavio da će podržati dodatne izraelske napade na Iran ako Teheran odbije novi nuklearni sporazum.

- Islamska Republika Iran dosljedno će odgovoriti na svaku eventualnu agresiju, a zbog svog će postupka agresor požaliti - napisao je iranski predsjednik Masud Pezeškijan na X-u.

Ranije je savjetnik vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija također upozorio Sjedinjene Države i Izrael da bi bilo kakav napad izazvao snažan iranski odgovor. Savjetnik Ali Šamkani u objavi na X-u poručio je da Iranu nije potrebno dopuštenje drugih država za svoje raketne sposobnosti ili za obranu.

Tijekom sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi u ponedjeljak, američki predsjednik Tramp rekao je da će podržati dodatne izraelske napade na Iran ako Teheran odbije novi nuklearni sporazum i nastavi s unapređenjem svojih raketnih i nuklearnih programa.

Prema izraelskim informacijama, Iran intenzivno radi na obnovi raketnog arsenala, koji Izrael, zajedno s nuklearnim programom te zemlje, smatra glavnom prijetnjom.

# IZRAEL
# IRAN
# DONALD TRUMP
# MASOUD PEZESHKIAN
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