Iran zaprijetio snažnim odgovorom na eventualni napad Izraela

Iran je danas izdao oštro upozorenje kao odgovor na prijetnje predsjednika SAD-a Donalda Trampa, koji je izjavio da će podržati dodatne izraelske napade na Iran ako Teheran odbije novi nuklearni sporazum.
- Islamska Republika Iran dosljedno će odgovoriti na svaku eventualnu agresiju, a zbog svog će postupka agresor požaliti - napisao je iranski predsjednik Masud Pezeškijan na X-u.
Ranije je savjetnik vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija također upozorio Sjedinjene Države i Izrael da bi bilo kakav napad izazvao snažan iranski odgovor. Savjetnik Ali Šamkani u objavi na X-u poručio je da Iranu nije potrebno dopuštenje drugih država za svoje raketne sposobnosti ili za obranu.
Tijekom sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi u ponedjeljak, američki predsjednik Tramp rekao je da će podržati dodatne izraelske napade na Iran ako Teheran odbije novi nuklearni sporazum i nastavi s unapređenjem svojih raketnih i nuklearnih programa.
Prema izraelskim informacijama, Iran intenzivno radi na obnovi raketnog arsenala, koji Izrael, zajedno s nuklearnim programom te zemlje, smatra glavnom prijetnjom.