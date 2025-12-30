Erdoan: Izraelska odluka da prizna Somaliland nelegitimna i neprihvatljiva

Turska planira početi operacije bušenja 2026. godine, izjavio je Erdoan, dodajući da će ove aktivnosti značajno doprinijeti dobrobiti somalijskog naroda.

Govoreći na konferenciji za novinare sa svojim somalijskim kolegom Hasanom Šeikom Mohamudom u Istanbulu, Redžep Tajip Erdoan rekao je da je u Somaliji postignuto značajno poboljšanje sigurnosti uprkos raznim sabotažama onih koji ne žele da se Somalija ponovo uzdigne.

Izraelska odluka da prizna Somaliland je nelegitimna i neprihvatljiva, rekao je turski predsjednik u utorak, javlja Anadolu.

Ankara je svojoj floti dodala dva nova broda za dubokomorsko bušenje, dodao je.

Kako se Somalija suočava s prijetnjama svom teritorijalnom integritetu i suverenitetu, osjetila je podršku Turske i turskog naroda, rekao je Mohamud.

Dodao je da je agresivni stav izraelskog premijera Netanyahua protiv teritorijalnog integriteta Somalije neprihvatljiv.

Izrael je u petak priznao separatistički region Somalije, Somaliland, kao nezavisnu suverenu državu.

Somaliland, koji nije dobio službeno priznanje od proglašenja nezavisnosti od Somalije 1991. godine, djeluje kao de facto nezavisni administrativni, politički i sigurnosni entitet, pri čemu centralna vlada nije u stanju da uspostavi kontrolu nad regijom, a njeno rukovodstvo nije u stanju da osigura međunarodno priznanje nezavisnosti.

Somalijska vlada odbija da prizna Somaliland kao nezavisnu državu, smatra ga sastavnim dijelom svoje teritorije i smatra svaki direktni dogovor ili angažman s njom kršenjem suvereniteta i jedinstva Somalije.