Zelenski: Neka Tramp dođe u Ukrajinu, ali direktnim letom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da bi posjeta američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) Ukrajini bila korisna, posebno ako bi šef Bijele kuće u zemlju stigao direktnim letom. Zelenski je to izjavio danas odgovarajući na pitanja novinara, piše Ukrainska Pravda.

Komentarišući ranije poruke američkog predsjednika o mogućnosti obraćanja ukrajinskom parlamentu i eventualnoj posjeti Ukrajini, Zelenski je istakao da bi takav dolazak imao snažnu političku poruku.

- Mislim da bi to bilo korisno, ako predsjednik Tramp može doći. On zagovara plan za okončanje rata. Rekao sam mu da bismo ga rado ugostili - rekao je Zelenski.

Dodao je da bi bilo poželjno da američki predsjednik ne dolazi avionom u Poljsku, već da direktno sleti u Ukrajinu.

- Jer ako predsjednik Tramp, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, doleti u Ukrajinu – i to po mogućnosti direktno u Ukrajinu, a ne u Poljsku pa da dalje putuje vozom – to bi bio signal da definitivno možemo računati na prekid vatre - pojasnio je Zelenski.

Naglasio je da je Ukrajina spremna za posjetu predsjednika Trampa u svakom trenutku, kada on bude spreman i kada se ispune svi neophodni uslovi, uključujući sigurnosne.

Zračni prostor Ukrajine zatvoren je od početka ruske invazije u februaru 2022. godine. Svi strani zvaničnici koji su u posljednje gotovo četiri godine posjećivali Ukrajinu u zemlju su ulazili kopnenim putem preko Poljske.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je prije dva dana da trenutno ne planira posjetu Ukrajini, ali nije isključio takvu mogućnost ukoliko bi ona doprinijela postizanju mirovnog sporazuma.