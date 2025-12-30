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U novim izraelskim napadima u Gazi ubijena djevojčica, ranjene dvije osobe

Izraelska vojna vozila postavljena istočno od naselja otvorila su snažnu vatru prema tom području, ubivši djevojčicu direktnim snajperskim hicem

Razorena Gaza. AP

Anadolija

30.12.2025

Palestinska djevojčica je ubijena, a dvije osobe su ranjene u novim izraelskim napadima u Pojasu Gaze u utorak, što je novo kršenje sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi ​​od 10. oktobra, rekli su medicinski izvori, javlja Anadolu.

Izvori su rekli da je 11-godišnja djevojčica ubijena u izraelskom napadu u području Al-Zarqa u naselju Al-Tuffah u istočnom dijelu grada Gaze, području iz kojeg su se izraelske snage povukle prema prekidu vatre.

Prema riječima svjedoka, izraelska vojna vozila postavljena istočno od naselja otvorila su snažnu vatruprema tom području, ubivši djevojčicu direktnim snajperskim hicem.

Žena i dijete su ranjeni u izraelskom napadu izvedenom na raseljene civile u kampu Halawa u gradu Jabalia na sjeveru Gaze, rekli su medicinski izvori.

Palestinci su optužili Izrael da je više puta prekršio sporazum o prekidu vatre kojim je zaustavljen dvogodišnji izraelski rat u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 71.000 Palestinaca, uglavnom žena i djece, a ranjeno više od 171.000.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, od prekida vatre je ubijeno najmanje 414 Palestinaca, a više od 1.100 je povrijeđeno.

# IZRAEL
# GAZA
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