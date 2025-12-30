Teretni voz iskočio iz šina, izbio požar nakon ispuštanja rastopljenog sumpora

Teretni voz je u utorak iskočio iz šina u blizini Trentona u okrugu Todd u američkoj saveznoj državi Kentaki, uzrokujući požar od rastopljenog tereta sumpora i dovodeći do privremene naredbe da se građani ne približavaju mjestu nesreće, a koja je kasnije ukinuta, javlja Anadolu.

Nije bilo prijavljenih povreda, a naredba za zadržavanje u radijusu od pola milje ukinuta je nakon što su timovi za opasne materije ugasili požar i obuzdali izlijevanje.

Američki ministar saobraćaja Šon Dafi napisao je na društvenoj mreži kompanije X da se incident dogodio u blizini granice Kentakija i Tenesija, pri čemu je jedan vagon voza ispustio rastopljeni sumpor u zrak.

Upozorenje stanovnicima

Dafi je rekao da su istražitelji Federalne uprave za željeznice i Uprave za sigurnost naftovoda i opasnih materijala na putu do mjesta događaja.

Guverner Kentakija Endi Bešir pozvao je stanovnike da slijede lokalne smjernice.

Prema podacima šerifove kancelarije okruga Todd, autoput 41 SAD-a je zatvoren između Trentona i Pembrokea i očekuje se da će ostati neprohodan duži period.

Izvršni sudija okruga Tod Mensfild rekao je da se incident dogodio u nenaseljenom području.

Testiranje zraka

Direktor za upravljanje vanrednim situacijama Eš Grovs rekao je da testiranje zraka na lokaciji nije pokazalo opasnost.

Posade su koristile vodu za hlađenje sumpornog materijala, a zatim su ga učvrstile, dodao je Groves.

Kompanija za upravljanje vozom, CSX-ov tim, uklonit će sav materijal i zamijeniti kontaminirano tlo, rekao je.

Prema podacima Nacionalne uprave za okeane i atmosferu, rastopljeni sumpor karakterizira svijetložuta boja i slab miris sumpora te je ključna komponenta u proizvodnji sumporne kiseline, kao i raznih poljoprivrednih i sredstava za čišćenje.