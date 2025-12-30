Zelenski: Prvi dokumenti mirovnog plana mogli bi biti potpisani već u januaru

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi prvi dokumenti mirovnog plana mogli biti potpisani već u januaru. Istakao je spremnost da održi multilateralne pregovore uz učešće Ukrajine, Sjedinjenih Država, evropskih zemalja, ali i ruskih predstavnika.

Pripremljen paket dokumenata

- Već je pripremljen paket dokumenata, koji bi mogao biti spreman za potpisivanje u januaru, u zavisnosti od političke volje stranaka - rekao je Zelenski, odgovarajući na pitanja novinara, prenosi RBK Ukrajina.

Prema njegovim riječima, Ukrajina je spremna da preduzme aktivne diplomatske korake već u januaru i očekuje da će druge strane biti spremne za konkretne odluke.

Kontakti između savjetnika će se održavati i nastaviti u januaru, nakon čega Ukrajina predlaže prelazak na sastanke na nivou rukovodstva.

- Vjerujemo da u januaru postoji prilika da se lideri Evrope, Sjedinjenih Država i Ukrajine sastanu – svi zajedno - naglasio je Zelenski.

Sastanak s Putinom

On je potvrdio da je tokom razgovora sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom i evropskim liderima pokrenuo pitanje mogućih pregovora sa ruskom stranom, posebno sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

- Spreman sam za bilo koji format sastanka sa Putinom. Ne plašim se nijednog formata našeg susreta. Važno je da se Rusi ne plaše - naglasio je.