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PREDSJEDNIK UKRAJINE

Zelenski: Prvi dokumenti mirovnog plana mogli bi biti potpisani već u januaru

Spreman sam za bilo koji format sastanka sa Putinom. Ne plašim se nijednog formata našeg susreta, rekao je

Volodimir Zelenski. Ured predsjednika Ukrajine

M. Až.

30.12.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi prvi dokumenti mirovnog plana mogli biti potpisani već u januaru. Istakao je spremnost da održi multilateralne pregovore uz učešće Ukrajine, Sjedinjenih Država, evropskih zemalja, ali i ruskih predstavnika.

Pripremljen paket dokumenata

- Već je pripremljen paket dokumenata, koji bi mogao biti spreman za potpisivanje u januaru, u zavisnosti od političke volje stranaka - rekao je Zelenski, odgovarajući na pitanja novinara, prenosi RBK Ukrajina.

Prema njegovim riječima, Ukrajina je spremna da preduzme aktivne diplomatske korake već u januaru i očekuje da će druge strane biti spremne za konkretne odluke.

Kontakti između savjetnika će se održavati i nastaviti u januaru, nakon čega Ukrajina predlaže prelazak na sastanke na nivou rukovodstva.

- Vjerujemo da u januaru postoji prilika da se lideri Evrope, Sjedinjenih Država i Ukrajine sastanu – svi zajedno - naglasio je Zelenski.

Sastanak s Putinom

On je potvrdio da je tokom razgovora sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom i evropskim liderima pokrenuo pitanje mogućih pregovora sa ruskom stranom, posebno sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

- Spreman sam za bilo koji format sastanka sa Putinom. Ne plašim se nijednog formata našeg susreta. Važno je da se Rusi ne plaše - naglasio je.

Sastanak Zelenskog i Trampa, tokom kojeg su razgovarali o odredbama američkog mirovnog plana za Ukrajinu, održan je u nedjelju na Floridi.

Tramp je istakao određeni napredak po pitanju Donbasa, dodajući da konačne odluke još nisu donesene, ali da su strane blizu dogovora. Najavio je i formiranje posebne radne grupe za mirno rješenje uz učešće visokih američkih zvaničnika.

Predsjednik Ukrajine ranije je najavio da će se u bliskoj budućnosti održati niz važnih sastanaka sa partnerima iz "Koalicije voljnih", kao i pregovori na nivou svjetskih lidera.

# SAD
# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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