Preminuo najteži čovjek na svijetu, u jednom trenutku imao 590 kilograma

Najteži čovjek na svijetu, Huan Pedro Franko, preminuo je u 41. godini života nakon komplikacija uzrokovanih infekcijom bubrega, prenosi The Sun.

Franko, koji je nekada držao Ginisov rekord za najtežeg čovjeka na svijetu, preminuo je u bolnici nakon što mu se zdravstveno stanje pogoršalo. Smrt je potvrdio doktor Hoze Antonio Kastaneda.

Komplikacije su se pojavile nekoliko dana prije smrti, 24. decembra, u centralnoj meksičkoj državi Aguaskalientes.

Huan je stekao međunarodnu slavu 2017. godine, kada je zabilježen kao najteži čovjek na svijetu sa težinom od gotovo 600 kilograma. Tada je imao 32 godine i većinu vremena provodio u krevetu.

Ipak, iste godine odlučio je da promijeni život i započeo je program mršavljenja pod nadzorom dr Kastanede.

Pratio ga je strogi mediteranski režim ishrane fokusiran na voće i povrće, a zatim je podvrgnut dvjema bariatriskim operacijama – prvo je imao gastričnu sleeve operaciju, a potom i gastrični bajpas.

Ove promjene u ishrani i operacije dovele su do gubitka 49 odsto njegove prvobitne tjelesne mase, što ga je učinilo gotovo neprepoznatljivim.

Dr Kastaneda izrazio je saučešće porodici Huana Franka.

- Njegovo strpljenje, istrajnost i otvorenost u dijeljenju životne priče motivisali su druge da se suoče sa vlastitim zdravstvenim izazovima - dodao je.