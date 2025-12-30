Lopovi provalili u banku u Njemačkoj, odnijeli 30 miliona eura

U zapadnoj Njemačkoj dogodila se velika pljačka banke – lopovi su koristili veliku bušilicu da provale u sef poslovnice i ukrali procijenjenih 30 miliona eura.

Portparol policije uporedio je pljačku sa holivudskim filmom "Ocean's eleven", ističući za novinsku agenciju AFP da je provala profesionalno izvedena.

Tokom pljačke štedionice Sparkasse u Gelsenkirchenu, lopovi su provalili u više od 3.000 sefova u kojima su se nalazili novac, zlato i nakit.

Policija je o zločinu saznala kada se u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak aktivirao protivpožarni alarm.

Još uvijek nema hapšenja, a počinioci su i dalje na slobodi.

Prve istrage pokazuju da su lopovi uspjeli ući u banku i pobjeći preko susjedne garaže.

Svjedoci su prijavili da su tokom noći sa subote na nedjelju vidjeli nekoliko muškaraca kako nose velike torbe na stepeništu garaže.

Oštećeni klijenti banke zamoljeni su da kontaktiraju Sparkasse, koja je uspostavila posebnu telefonsku liniju za pomoć. Policija je u utorak osigurala ulaz u poslovnicu nakon što se veliki broj klijenata okupio ispred tražeći informacije.