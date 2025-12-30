SAD sumnjaju u ruske tvrdnje o napadu na Putinovu rezidenciju: "Čini se pomalo neprikladnim"

Govoreći za Fox Business u emisiji Varney & Co, Vitaker je naglasio da za sada nema jasnih potvrda da se incident zaista dogodio te da očekuje uvid u američke obavještajne podatke.

Ambasador Sjedinjenih Država pri NATO savezu Metju Vitaker izjavio je da Vašington ima ozbiljne sumnje u ruske tvrdnje prema kojima je Ukrajina napala rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina.

- Nije jasno da li se to uopće desilo - rekao je Vitaker, podsjećajući da je Ukrajina u potpunosti odbacila ruske optužbe.

- Čini mi se pomalo neprikladnim biti ovako blizu mirovnog sporazuma, a Ukrajina zaista želi dogovoriti mirovni sporazum, i potom učiniti nešto što se može vidjeti kao nepromišljeno i ne od pomoći - rekao je.

Ruske vlasti su saopćile da je Ukrajina navodno izvela napad na predsjedničku palaču u oblasti Novgorod koristeći 91 dron dugog dometa. Moskva je poručila da će uslijediti odgovor i da će njen pregovarački stav biti znatno pooštren.

Tvrdnje Kijeva

Zvanični Kijev ove optužbe odbacuje kao neistinite, navodeći da se radi o pokušaju opravdavanja novih napada na Ukrajinu.