SAD sumnjaju u ruske tvrdnje o napadu na Putinovu rezidenciju: "Čini se pomalo neprikladnim"

Ambasador Sjedinjenih Država pri NATO savezu Metju Vitaker izjavio je da Vašington ima ozbiljne sumnje u ruske tvrdnje prema kojima je Ukrajina napala rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Uvid u obavještajne podatke
Govoreći za Fox Business u emisiji Varney & Co, Vitaker je naglasio da za sada nema jasnih potvrda da se incident zaista dogodio te da očekuje uvid u američke obavještajne podatke.
- Nije jasno da li se to uopće desilo - rekao je Vitaker, podsjećajući da je Ukrajina u potpunosti odbacila ruske optužbe.
- Čini mi se pomalo neprikladnim biti ovako blizu mirovnog sporazuma, a Ukrajina zaista želi dogovoriti mirovni sporazum, i potom učiniti nešto što se može vidjeti kao nepromišljeno i ne od pomoći - rekao je.
Ruske vlasti su saopćile da je Ukrajina navodno izvela napad na predsjedničku palaču u oblasti Novgorod koristeći 91 dron dugog dometa. Moskva je poručila da će uslijediti odgovor i da će njen pregovarački stav biti znatno pooštren.
Tvrdnje Kijeva
Zvanični Kijev ove optužbe odbacuje kao neistinite, navodeći da se radi o pokušaju opravdavanja novih napada na Ukrajinu.
Ukrajinski ministar vanjskih poslova izjavio je u utorak da Rusija nije ponudila nikakav dokaz jer, kako je rekao, dokazi ne postoje.
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u ponedjeljak da mu je Putin tokom telefonskog razgovora rekao kako je Ukrajina pokušala napasti njegovu rezidenciju.
Trump je dodao da ga je ta informacija veoma naljutila, a na pitanje da li postoje konkretni dokazi o napadu odgovorio je kratko: "Saznat ćemo."