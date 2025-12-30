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"NEMA JASNIH POTVRDA"

SAD sumnjaju u ruske tvrdnje o napadu na Putinovu rezidenciju: "Čini se pomalo neprikladnim"

Nije jasno da li se to uopće desilo, rekao je Vitaker

Vladimir Putin. AP

M. Až.

30.12.2025

Ambasador Sjedinjenih Država pri NATO savezu Metju Vitaker  izjavio je da Vašington ima ozbiljne sumnje u ruske tvrdnje prema kojima je Ukrajina napala rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Uvid u obavještajne podatke

Govoreći za Fox Business u emisiji Varney & Co, Vitaker je naglasio da za sada nema jasnih potvrda da se incident zaista dogodio te da očekuje uvid u američke obavještajne podatke.

- Nije jasno da li se to uopće desilo - rekao je Vitaker, podsjećajući da je Ukrajina u potpunosti odbacila ruske optužbe.

- Čini mi se pomalo neprikladnim biti ovako blizu mirovnog sporazuma, a Ukrajina zaista želi dogovoriti mirovni sporazum, i potom učiniti nešto što se može vidjeti kao nepromišljeno i ne od pomoći - rekao je.

Ruske vlasti su saopćile da je Ukrajina navodno izvela napad na predsjedničku palaču u oblasti Novgorod koristeći 91 dron dugog dometa. Moskva je poručila da će uslijediti odgovor i da će njen pregovarački stav biti znatno pooštren.

Tvrdnje Kijeva

Zvanični Kijev ove optužbe odbacuje kao neistinite, navodeći da se radi o pokušaju opravdavanja novih napada na Ukrajinu.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova izjavio je u utorak da Rusija nije ponudila nikakav dokaz jer, kako je rekao, dokazi ne postoje.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u ponedjeljak da mu je Putin tokom telefonskog razgovora rekao kako je Ukrajina pokušala napasti njegovu rezidenciju.

Trump je dodao da ga je ta informacija veoma naljutila, a na pitanje da li postoje konkretni dokazi o napadu odgovorio je kratko: "Saznat ćemo."

# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# UKRAJINA
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