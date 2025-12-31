Saudijski kralj dao rok Emiratima da se povuku iz Jemena: Preduzet ćemo sve korake, nećemo oklijevati

Saudijski kabinet, kojim predsjedava kralj Salman, održao je u utorak navečer sjednicu na kojoj je ponovo razmotrena situacija u Jemenu, uz oštre poruke upućene Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Kralj Salman poručio je da Kraljevina Saudijska Arabija neće oklijevati da preduzme sve potrebne korake kako bi odgovorila na svaku prijetnju, naglasivši da Rijad odbacuje sve pokušaje ugrožavanja sigurnosti, stabilnosti i suvereniteta Jemena.

Sjednica je održana nakon ograničenog zračnog napada Koalicije za podršku legitimnosti u Jemenu, usmjerenog na oružje i vojna vozila za koja se navodi da su bila namijenjena Južnom prijelaznom vijeću, a u cilju podrške Predsjedničkom vijeću Jemena.