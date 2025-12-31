Saudijski kralj dao rok Emiratima da se povuku iz Jemena: Preduzet ćemo sve korake, nećemo oklijevati

Saudijski kabinet, kojim predsjedava kralj Salman, održao je u utorak navečer sjednicu na kojoj je ponovo razmotrena situacija u Jemenu, uz oštre poruke upućene Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Kralj Salman poručio je da Kraljevina Saudijska Arabija neće oklijevati da preduzme sve potrebne korake kako bi odgovorila na svaku prijetnju, naglasivši da Rijad odbacuje sve pokušaje ugrožavanja sigurnosti, stabilnosti i suvereniteta Jemena.
Sjednica je održana nakon ograničenog zračnog napada Koalicije za podršku legitimnosti u Jemenu, usmjerenog na oružje i vojna vozila za koja se navodi da su bila namijenjena Južnom prijelaznom vijeću, a u cilju podrške Predsjedničkom vijeću Jemena.
U saopćenju je izražena nada da će UAE obustaviti svaku vojnu i finansijsku podršku južnim separatističkim snagama ili drugim akterima u Jemenu, te da će se emiratske snage povući iz te zemlje u roku od 24 sata, u skladu s jemenskim zahtjevima.
Kabinet je istakao žaljenje zbog neuspjeha pokušaja deeskalacije koje je Saudijska Arabija pokrenula, navodeći da su oni dočekani neopravdanom eskalacijom koja je, prema njihovim riječima, u suprotnosti s principima Koalicije, podriva njene ciljeve stabilizacije Jemena i krši obećanja data Saudijskoj Arabiji od strane UAE.
Također je potvrđena podrška suverenitetu, teritorijalnom integritetu i sigurnosti Somalije, uz odbacivanje deklaracije o međusobnom priznanju između Izraela i Somalilenda, jer se, kako je navedeno, temelji na jednostranim separatističkim potezima koji krše međunarodno pravo.