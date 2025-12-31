Pojavio se snimak napada Arabije na luku u Jemenu: Emirati najavili povlačenje iz zemlje

Ujedinjeni Arapski Emirati najavili su povlačenje svojih preostalih snaga iz Jemena, nakon naglog zaoštravanja odnosa sa Saudijskom Arabijom i zračnog udara na luku Mukalla, događaja koji se smatra jednom od najozbiljnijih konfrontacija dviju doskorašnjih saveznica u posljednjih nekoliko decenija.
Povod za eskalaciju bio je zračni napad koalicije predvođene Saudijskom Arabijom na luku Mukalla, u guverneratu Hadramaut, a snimak udara zvanično je objavio brigadir Turki al-Malki, glasnogovornik koalicije. Na videu se vidi trenutak kada projektil pogađa dio lučke infrastrukture. Prema navodima Rijada, meta je bila pošiljka oružja i vojne opreme koja je brodovima stigla iz UAE, a bila namijenjena separatističkim snagama Južnog prijelaznog vijeća (STC), koje Emirati podržavaju.
Napad je izveden u utorak, nakon što je, kako tvrdi saudijska strana, pošiljka stigla za snage STC-a koje su posljednjih dana u sukobu s jedinicama lojalnim jemenskom predsjedničkom vijeću i Saudijskoj Arabiji. Saudijska komanda poteze Emirata ocijenila je izuzetno opasnim, a u vojnom saopćenju navela:
– Posade brodova su isključile uređaje za praćenje i iskrcale veliku količinu oružja i borbenih vozila kao podršku snagama Južnog prijelaznog vijeća. S obzirom na to da navedeno oružje predstavlja neposrednu prijetnju i eskalaciju koja ugrožava mir, zračne snage Koalicije izvele su ograničeni zračni udar.
Napad je, prema dostupnim podacima, vjerovatno bio usmjeren na brod Greenland, koji je u Mukallu uplovio iz Fujairaha u UAE.
Ubrzo nakon udara, predsjednik jemenskog predsjedničkog vijeća Rašad al-Alimi objavio je raskid odbrambenog sporazuma s UAE i naredio emiratskim snagama da napuste zemlju u roku od 24 sata, uz proglašenje vanrednog stanja u trajanju od 90 dana. Kao razlog naveo je borbu protiv Huta i unutrašnje sukobe koje, prema njegovim tvrdnjama, vode pobunjeni elementi povezani s Emiratima.
Ministarstvo odbrane UAE potom je saopćilo da će „svojevoljno okončati prisutnost preostalog protuterorističkog osoblja u Jemenu“, obrazlažući odluku „novonastalim dešavanjima“ i mogućim posljedicama po sigurnost i efikasnost misija. Iako su prethodno demantovali da su slali oružje, tvrdeći da su vozila bila namijenjena njihovim snagama u Jemenu, iz Abu Dhabija je istovremeno upućen poziv na suzdržanost i mudrost.
Time je otvoreno produbljen raskol između Saudijske Arabije i UAE, koji su godinama zajedno učestvovali u ratu protiv Huta. Saudijsko ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Emirate da podstiču separatiste STC-a na napade u istočnim pokrajinama Hadramaut i al-Mahra, dok je emiratska strana te optužbe odbacila, naglašavajući da se zalaže za deeskalaciju.
Luka Mukalla nalazi se na području koje su separatisti STC-a proteklih dana preuzeli, a njihovi borci sve češće ističu zastavu nekadašnjeg Južnog Jemena. Analitičari saudijski zračni udar tumače kao posljednje upozorenje separatistima da zaustave dalje napredovanje.
Zbog opasnosti od širenja sukoba na novi front u već deset godina dugom ratu, američki državni sekretar Marko Rubio obavio je hitne razgovore sa zvaničnicima Saudijske Arabije i UAE u pokušaju smirivanja krize. Ujedinjene nacije istovremeno upozoravaju da bi poremećaji u radu luke Mukalla mogli dodatno produbiti jednu od najtežih humanitarnih katastrofa na svijetu.