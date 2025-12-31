Pojavio se snimak napada Arabije na luku u Jemenu: Emirati najavili povlačenje iz zemlje

Ujedinjeni Arapski Emirati najavili su povlačenje svojih preostalih snaga iz Jemena, nakon naglog zaoštravanja odnosa sa Saudijskom Arabijom i zračnog udara na luku Mukalla, događaja koji se smatra jednom od najozbiljnijih konfrontacija dviju doskorašnjih saveznica u posljednjih nekoliko decenija.

Povod za eskalaciju bio je zračni napad koalicije predvođene Saudijskom Arabijom na luku Mukalla, u guverneratu Hadramaut, a snimak udara zvanično je objavio brigadir Turki al-Malki, glasnogovornik koalicije. Na videu se vidi trenutak kada projektil pogađa dio lučke infrastrukture. Prema navodima Rijada, meta je bila pošiljka oružja i vojne opreme koja je brodovima stigla iz UAE, a bila namijenjena separatističkim snagama Južnog prijelaznog vijeća (STC), koje Emirati podržavaju.

Napad je izveden u utorak, nakon što je, kako tvrdi saudijska strana, pošiljka stigla za snage STC-a koje su posljednjih dana u sukobu s jedinicama lojalnim jemenskom predsjedničkom vijeću i Saudijskoj Arabiji. Saudijska komanda poteze Emirata ocijenila je izuzetno opasnim, a u vojnom saopćenju navela:

– Posade brodova su isključile uređaje za praćenje i iskrcale veliku količinu oružja i borbenih vozila kao podršku snagama Južnog prijelaznog vijeća. S obzirom na to da navedeno oružje predstavlja neposrednu prijetnju i eskalaciju koja ugrožava mir, zračne snage Koalicije izvele su ograničeni zračni udar.

Napad je, prema dostupnim podacima, vjerovatno bio usmjeren na brod Greenland, koji je u Mukallu uplovio iz Fujairaha u UAE.