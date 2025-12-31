Novi Zeland, Samoa i Tonga dočekali Novu godinu: U Aucklandu upriličen spektakularan vatromet

Novi Zeland, kao i pacifičke ostrvske države Samoa i Tonga, zajedno s Tokelauom – zavisnom teritorijom Novog Zelanda – među prvima su zakoračili u 2026. godinu.

Najveći grad Novog Zelanda, Auckland, ulazak u novu godinu obilježio je spektakularnim vatrometom u samom centru grada, lansiranim s najviše građevine u zemlji – Sky Towera. Time je Auckland postao prvi veliki grad na svijetu koji je dočekao 2026. godinu, iako je slavlje bilo djelimično otežano kišom.

Vatromet je započeo odbrojavanjem projiciranim u podnožju 328 metara visokog Sky Towera, nakon čega je uslijedila svjetlosna predstava koja je obasjala noćno nebo iznad grada.

Prema navodima organizatora, vatromet je lansiran s tri nivoa Sky Towera, uz ukupno oko 3.500 pirotehničkih hitaca koji su se uzdizali i do 80 metara iznad tornja.