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Novogodišnji običaji širom svijeta: Znate li zašto se Rumuni maskiraju u medvjede, a Danci lome tanjire?

Japanski običaji predviđaju zvonjavu zvona u hramovima ukupno 108 puta

Maskiranje u medvjede. Platforma X

A. O.

31.12.2025

Novogodišnji običaji širom svijeta razlikuju se od zemlje do zemlje i od kontinenta do kontinenta.

Neki od načina za privlačenje sreće u Novoj godini jesu jedenje grožđa, razbijanje tanjira, pravljenja što veće buke kako bi se "otjerali zli demoni", maskiranje u medvjeda...

Razbijeni tanjiri

U Danskoj, ako biste se probudili na Novu godinu i zatekli gomilu razbijenih tanjira na svom pragu, prema tamošnjim standardima, smatrali biste se veoma sretnim, piše Sky News.

Tamo je običaj da se tanjiri bacaju na ulazna vrata prijatelja i komšija. U Španiji se kraj godine slavi jedenjem grožđa sa svakim otkucajem sata u ponoć - ukupno 12 zrna grožđa.

Ideja je da svako zrno donosi sreću za svaki mjesec u godini i vjeruje se da to pomaže i za upoznavanje srodne duše u novoj godini.

Običaj iz vremena vikinga

U Škotskoj se smatra da će prva osoba koja u novoj godini uđe u vašu kuću odlučiti o vašoj sreći, pa se tako smatra da je sretna ona kuća u koju preko praga prvi pređe tamnokosi muškarac.

Smatra se da ta ideja potiče iz vremena vikinške invazije, kada je plavokosi muškarac na vratima značio opasnost. U Italiji je tradicija da se jede sočivo kao dio proslave kako bi se donijela sreća u novoj godini - što više sočiva pojedete, to ćete imati više sreće.

U Japanu odjekuju zvona

U Rumuniji se neki ljudi oblače kao medvjedi kako bi imali sreću u novoj godini, a taj običaj datira iz vremena prije hrišćanstva, kada se vjerovalo da divlje životinje čuvaju ljude od nesreće i opasnosti.

Japanski običaji predviđaju zvonjavu zvona u hramovima ukupno 108 puta.

Nova godina se slavi 31. decembra, a potrebno je 26 sati da je sve zemlje na svetu dočekaju.

# OBIČAJI
# NOVA GODINA
# SLAVLJE
# NOVOGODIŠNJI OBIČAJI
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