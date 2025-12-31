Video / Spektakularni novogodišnji vatromet u Sidneju okupio hiljade posjetilaca

Satovi su otkucali ponoć duž istočne obale Australije, a istovremeno su spektakularni vatrometi, poput onog u Sidneju, obasjali nebo. Vatromet iznad luke Sidnej svake godine važi za jedan od najupečatljivijih u svijetu, a i ove godine privukao je veliku pažnju.



Hiljade ljudi okupile su se kako bi uživo posmatrale pirotehničku predstavu, a neki su čak i prenoćili na otvorenom kako bi osigurali mjesto s najboljim pogledom. Procjenjuje se da se oko 10.000 ljudi okupilo kod stijene Mrs Macquarie's Chair koja pruža direktan pogled na luku i vatromet.

Sidnej je svečanost i proslavu Nove godine nakratko zaustavio u 23 sata po lokalnom vremenu minutom šutnje u spomen na žrtve napada na Bondi plaži. Kultni most Sydney Harbour Bridge bio je osvijetljen bijelim svjetlom kao simbol mira. U Brisbaneu, ni munje ni kiša nisu uspjeli odvratiti posjetitelje od praćenja vatrometa. Procjenjuje se da su se desetine hiljada ljudi okupile pored rijeke Brisbane kako bi uživale u kišnom spektaklu.