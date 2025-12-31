Kineski vođa zaprijetio Tajvanu: Ponovno ujedinjenje je nezaustavljivo

Predsjednik Kine Si Đinping (Xi Jinping) obećao je ponovno ujedinjenje Kine i Tajvana u svom godišnjem novogodišnjem govoru održanom u Pekingu.

Govoreći dan nakon završetka intenzivnih kineskih vojnih vježbi oko Tajvana, Si je rekao: "Ponovno ujedinjenje naše domovine, kao trend vremena, nezaustavljivo je."

Kina smatra Tajvan, samoupravni otok, dijelom svoje teritorije i već dugo najavljuje njegovo pripajanje, uz upotrebu sile ako bude potrebno.

Američke obavještajne službe sve su zabrinutije zbog naprednih sposobnosti kineskih oružanih snaga da pokrenu takav napad ako Si procijeni da je došao pravi trenutak.

Vojne vježbe

U ponedjeljak i utorak, kineska Narodnooslobodilačka armija pokrenula je vojne vježbe s bojevom municijom oko Tajvana, simulirajući blokadu glavnih luka te angažirajući mornaricu, ratnu avijaciju, raketne snage i obalnu stražu kako bi opkolili glavni tajvanski otok.

Vježbe, nazvane "Justice Mission 2025", približile su se Tajvanu više nego prethodne, a uključivale su najmanje 89 ratnih aviona, što je najveći broj u više od godinu dana. Analitičari su očekivali ove vježbe prije kraja godine, dok su kineski komentatori povezali vježbe s nedavnom odlukom američke vlade o rekordnoj prodaji oružja Tajvanu u vrijednosti od 11 milijardi dolara.

Govoreći u Pekingu u srijedu navečer, Si je rekao da Kina "grli svijet otvorenih ruku" te je istakao nekoliko multilateralnih konferencija koje je Peking ove godine ugostio, uključujući Samit Šangajske organizacije za saradnju u augustu, kada su se u Tianjinu, lučkom gradu blizu Pekinga, okupili svjetski lideri poput ruskog predsjednika Vladimira Putina, indijskog premijera Narendre Modija i turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdoğan).