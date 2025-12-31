Kineski vođa zaprijetio Tajvanu: Ponovno ujedinjenje je nezaustavljivo

Predsjednik Kine Si Đinping (Xi Jinping) obećao je ponovno ujedinjenje Kine i Tajvana u svom godišnjem novogodišnjem govoru održanom u Pekingu.
Govoreći dan nakon završetka intenzivnih kineskih vojnih vježbi oko Tajvana, Si je rekao: "Ponovno ujedinjenje naše domovine, kao trend vremena, nezaustavljivo je."
Kina smatra Tajvan, samoupravni otok, dijelom svoje teritorije i već dugo najavljuje njegovo pripajanje, uz upotrebu sile ako bude potrebno.
Američke obavještajne službe sve su zabrinutije zbog naprednih sposobnosti kineskih oružanih snaga da pokrenu takav napad ako Si procijeni da je došao pravi trenutak.
Vojne vježbe
U ponedjeljak i utorak, kineska Narodnooslobodilačka armija pokrenula je vojne vježbe s bojevom municijom oko Tajvana, simulirajući blokadu glavnih luka te angažirajući mornaricu, ratnu avijaciju, raketne snage i obalnu stražu kako bi opkolili glavni tajvanski otok.
Vježbe, nazvane "Justice Mission 2025", približile su se Tajvanu više nego prethodne, a uključivale su najmanje 89 ratnih aviona, što je najveći broj u više od godinu dana. Analitičari su očekivali ove vježbe prije kraja godine, dok su kineski komentatori povezali vježbe s nedavnom odlukom američke vlade o rekordnoj prodaji oružja Tajvanu u vrijednosti od 11 milijardi dolara.
Govoreći u Pekingu u srijedu navečer, Si je rekao da Kina "grli svijet otvorenih ruku" te je istakao nekoliko multilateralnih konferencija koje je Peking ove godine ugostio, uključujući Samit Šangajske organizacije za saradnju u augustu, kada su se u Tianjinu, lučkom gradu blizu Pekinga, okupili svjetski lideri poput ruskog predsjednika Vladimira Putina, indijskog premijera Narendre Modija i turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdoğan).
Prijenos Sijevog govora na kineskim državnim medijima bio je isprekidan snimcima najveće vojne parade u historiji Kine, održane u septembru povodom 80 godina od završetka Drugog svjetskog rata. Tokom parade, koja je viđena kao neobuzdana demonstracija vojne sile, Si, Putin i sjevernokorejski lider Kim Jong-un stajali su rame uz rame u Pekingu, geopolitičko poravnanje koje je nazvano "osovina previranja".
Središte Sijeve vizije
U središtu Sijeve vizije novog svjetskog poretka nalazi se aneksija Tajvana i podrška drugih zemalja priznavanju Tajvana kao dijela "jedne Kine" pod vlašću Komunističke partije Kine u Pekingu, što većina stanovnika Tajvana odbacuje.
U svom govoru, Si je također istakao "Dan retrocesije Tajvana", memorijalni dan uspostavljen 2025. godine povodom godišnjice završetka japanske imperijalne vlasti nad Tajvanom 1945. godine.
Ove godine, Tajvan je također usvojio zakon kojim se taj datum, 25. oktobar, proglašava državnim praznikom. Naslijeđe Drugog svjetskog rata bilo je važna tema u političkoj retorici u Kini i na Tajvanu ove godine. Kina je naglašavala svoju ulogu u porazu Japana u tom sukobu, za koju smatra da je na Zapadu nedovoljno cijenjena. Tajvanski predsjednik Lai Čing-te (Lai Ching-te) održao je oštar govor u kojem je Tajvan uporedio s evropskim demokratijama tridesetih godina prošlog stoljeća koje su se suočavale s prijetnjom nacističke Njemačke.
Kineski napredak
Si je u govoru pohvalio i kineski napredak u razvoju visoke tehnologije ove godine, spominjući kung fu robote i Tianwen-2, misiju istraživanja komete koja je lansirana u maju. Također je istakao globalni uspjeh kineskih kulturnih izvoza, poput videoigre Black Myth: Wukong i animiranog filma Ne Zha 2.
Ranije tokom dana, Si se obratio sastanku najviših zvaničnika Komunističke partije Kine i rekao da je Kina na dobrom putu da ispuni cilj od 5% rasta BDP-a.