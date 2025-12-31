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VLASNIŠTVO GRUPE ELISA

Finska policija zaplijenila brod: Sumnja se da je oštetio podmorske kablove

Od ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, brojni stručnjaci i politički lideri smatraju da je sabotaža kablova dio „hibridnog rata“

Zaplijena broda. Finska obalna straža

A. O.

31.12.2025

Finska obalna straža je danas, u saradnji s više drugih državnih agencija, zaplijenila brod za koji postoji sumnja da je prouzrokovao oštećenje podvodnog kabla koji povezuje Helsinki i Talin (Tallinn).

Prema navodima finskih zvaničnika, vjeruje se da je plovilo „odgovorno za oštećenje kabla“ u vlasništvu telekomunikacijske grupe Elisa, te da se u trenutku incidenta nalazilo u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Estonije.

Do oštećenja kabla došlo je u Finskom zaljevu, dijelu Baltičkog mora koji zapljuskuje obale Estonije, Finske i Rusije. Kompanija Elisa, sa sjedištem u Helsinkiju, uočila je kvar na svom kablu u ranim jutarnjim satima u srijedu, nakon čega je slučaj prijavila finskim vlastima, saopćila je policija.

Kako je navedeno, patrolni brod i helikopter granične straže locirali su sumnjivo plovilo koje je imalo spušteno sidro u more. Posadi je potom naređeno da se pomjeri i usidri unutar finskih teritorijalnih voda.

Finska policija je saopćila da ovaj slučaj tretira kao pokušaj teške krivične štete, kao i teško ometanje telekomunikacija. U širem kontekstu, energetska i komunikacijska infrastruktura, uključujući podvodne kablove i cjevovode, u više navrata je bila meta oštećenja u Baltičkom moru.

Od ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, brojni stručnjaci i politički lideri smatraju da je sabotaža kablova dio „hibridnog rata“ koji Moskva vodi protiv zapadnih zemalja.

# HELSINKI
# TALLINN
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