Finska policija zaplijenila brod: Sumnja se da je oštetio podmorske kablove

Finska obalna straža je danas, u saradnji s više drugih državnih agencija, zaplijenila brod za koji postoji sumnja da je prouzrokovao oštećenje podvodnog kabla koji povezuje Helsinki i Talin (Tallinn).

Prema navodima finskih zvaničnika, vjeruje se da je plovilo „odgovorno za oštećenje kabla“ u vlasništvu telekomunikacijske grupe Elisa, te da se u trenutku incidenta nalazilo u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Estonije.

Do oštećenja kabla došlo je u Finskom zaljevu, dijelu Baltičkog mora koji zapljuskuje obale Estonije, Finske i Rusije. Kompanija Elisa, sa sjedištem u Helsinkiju, uočila je kvar na svom kablu u ranim jutarnjim satima u srijedu, nakon čega je slučaj prijavila finskim vlastima, saopćila je policija.

Kako je navedeno, patrolni brod i helikopter granične straže locirali su sumnjivo plovilo koje je imalo spušteno sidro u more. Posadi je potom naređeno da se pomjeri i usidri unutar finskih teritorijalnih voda.