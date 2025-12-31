Izrael ruši 25 zgrada u izbjegličkom kampu na Zapadnoj obali

Izraelski buldožeri započeli su rušenje 25 stambenih objekata u kojima žive Palestinci unutar izbjegličkog kampa. Riječ je o zgradama u kojima je smješteno oko 100 porodica, a nalaze se u kampu Nur Šams (Nur Shams), području koje je često poprište sukoba između palestinskih naoružanih grupa i izraelskih snaga.

Izraelska vojska navodi da su ova rušenja dio operacije usmjerene protiv palestinskih terorističkih grupa.

- Nakon kontinuiranih antiterorističkih aktivnosti izraelskih sigurnosnih snaga u području Nur Shamsa na sjeveru Samarije, komandant Centralne komande, general-major Avi Bluth, naredio je rušenje nekoliko objekata zbog jasne i neophodne operativne potrebe - saopćila je vojska za AFP (Agence France-Presse).

Ranije tokom ove godine, vojska je pokrenula operaciju za koju je saopćila da ima za cilj razbijanje palestinskih naoružanih grupa u kampovima na sjeveru Zapadne obale među kojima su Nur Šams, Tulkarem (Tulkarm) i Jenin.