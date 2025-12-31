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NASELJENA PODRUČJA

Izrael ruši 25 zgrada u izbjegličkom kampu na Zapadnoj obali

Izraelska vojska navodi da su ova rušenja dio operacije usmjerene protiv palestinskih terorističkih grupa

Izrael ruši 25 zgrada u izbjegličkom kampu na Zapadnoj obali. Anadolija (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. O.

31.12.2025

Izraelski buldožeri započeli su rušenje 25 stambenih objekata u kojima žive Palestinci unutar izbjegličkog kampa. Riječ je o zgradama u kojima je smješteno oko 100 porodica, a nalaze se u kampu Nur Šams (Nur Shams), području koje je često poprište sukoba između palestinskih naoružanih grupa i izraelskih snaga.

Izraelska vojska navodi da su ova rušenja dio operacije usmjerene protiv palestinskih terorističkih grupa.

- Nakon kontinuiranih antiterorističkih aktivnosti izraelskih sigurnosnih snaga u području Nur Shamsa na sjeveru Samarije, komandant Centralne komande, general-major Avi Bluth, naredio je rušenje nekoliko objekata zbog jasne i neophodne operativne potrebe - saopćila je vojska za AFP (Agence France-Presse).

Ranije tokom ove godine, vojska je pokrenula operaciju za koju je saopćila da ima za cilj razbijanje palestinskih naoružanih grupa u kampovima na sjeveru Zapadne obale među kojima su Nur Šams, Tulkarem (Tulkarm) i Jenin.

Ova rušenja predstavljaju dio šire izraelske strategije koja ima za cilj olakšavanje kretanja vojnih vozila kroz gusto izgrađene izbjegličke kampove na Zapadnoj obali.

Tokom vremena, kampovi na Zapadnoj obali prerasli su u gusto naseljena urbana područja koja ne potpadaju pod upravu susjednih gradova. 

Njihovi stanovnici status izbjeglica prenose s jedne generacije na drugu.

Mnogi mještani smatraju da Izrael nastoji ukinuti sam koncept izbjegličkih kampova, pretvarajući ih u uobičajena gradska naselja okolnih gradova, kako bi se, prema njihovom uvjerenju, uklonilo pitanje palestinskih izbjeglica.

# IZRAEL
# IZBJEGLIČKI KAMP
# PORODICA
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