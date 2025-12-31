Izraelski mediji tvrde: Netanjahu i Tramp dali rok Hamasu da se razoruža

Izrael i Sjedinjene Američke Države (SAD) planiraju postaviti rok od dva mjeseca Hamasu da se potpuno razoruža.

Kako piše izraelski list Israel Hayom, takav dogovor postignut je tokom noćnog sastanka izraelskog premijera Benjamina Netanyahua (Netanyahu) i američkog predsjednika Donalda Trumpa (Tramp), održanog u Mar-a-Lagu.

Uporedo s tim, ekspertski timovi Izraela i Sjedinjenih Američkih Država rade na utvrđivanju preciznih i zajednički usaglašenih kriterija koji bi jasno definisali šta bi se u praksi smatralo potpunim razoružavanjem Hamasa.

Izraelski zvaničnici izražavaju zabrinutost da bi Hamas mogao pokušati zadržati najveći dio naoružanja i vojnih sposobnosti koje trenutno ima na raspolaganju.