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OD DVA MJESECA

Izraelski mediji tvrde: Netanjahu i Tramp dali rok Hamasu da se razoruža

Izraelski zvaničnici izražavaju zabrinutost da bi Hamas mogao pokušati zadržati najveći dio naoružanja i vojnih sposobnosti

Snage Hamasa. AP Photo / Hatem Moussa

A. O.

31.12.2025

Izrael i Sjedinjene Američke Države (SAD) planiraju postaviti rok od dva mjeseca Hamasu da se potpuno razoruža. 

Kako piše izraelski list Israel Hayom, takav dogovor postignut je tokom noćnog sastanka izraelskog premijera Benjamina Netanyahua (Netanyahu) i američkog predsjednika Donalda Trumpa (Tramp), održanog u Mar-a-Lagu.

Uporedo s tim, ekspertski timovi Izraela i Sjedinjenih Američkih Država rade na utvrđivanju preciznih i zajednički usaglašenih kriterija koji bi jasno definisali šta bi se u praksi smatralo potpunim razoružavanjem Hamasa.

Izraelski zvaničnici izražavaju zabrinutost da bi Hamas mogao pokušati zadržati najveći dio naoružanja i vojnih sposobnosti koje trenutno ima na raspolaganju.

Izrael i Sjedinjene Američke Države saglasni su da bi takav ishod bio neprihvatljiv. 

Također je usaglašeno da bi proces razoružavanja Hamasa i demilitarizacije Pojasa Gaze uključivao i uništavanje njegove razgranate podzemne mreže tunela.

Ukoliko se Hamas ne odluči na razoružavanje, što se u Izraelu u velikoj mjeri očekuje, odgovornost za naredne poteze ponovo bi bila prebačena na Izrael i Izraelske odbrambene snage (Israel Defense Forces).

Raniji plan Donalda Trampa predviđao je raspoređivanje međunarodnih snaga na teritoriji Gaze. Naglasak je bio na tome da te snage budu uglavnom sastavljene od jedinica iz islamskih zemalja. Međutim, većina država pokazala je nespremnost da učestvuje u takvom aranžmanu bez jasno definisanih ciljeva i ovlasti. 

Turska jeste iskazala spremnost za učešće, ali je takva opcija neprihvatljiva za Izrael.

# IZRAEL
# HAMAS
# BENJAMIN NETANYAHU
# SAD
# RAZORUŽANJE
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