Orban: Mogući dogovor SAD i Rusije bez Evrope mogao bi promijeniti geopolitičku sliku

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je 2025. godina bila presudna za budućnost zemlje, jer je Mađarska morala donijeti stratešku odluku – da li se priključiti evropskom ratnom kursu ili ostati izvan sukoba, javlja Anadolu.

U intervjuu za državnu televiziju M1, Orban je poručio da je Evropa izabrala rat, dok je Mađarska svjesno odlučila ostati na putu mira i suvereniteta.

- Ostati vani ili ne ostati vani - to je bilo pitanje 2025. godine - napisao je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, rekavši da su parlamentarni izbori sljedeće godine ključni izbor za budućnost nacije.

Prekretnica

Orban je 2025. godinu opisao kao prekretnicu. Izbor novog američkog predsjednika (Donald Tramp), rekao je, dao je nade da će Vašington izvesti Evropu iz sukoba u Ukrajini.

- Izgradili smo svoje planove na pretpostavci da će američki predsjednik okupiti Evropljane i okončati ukrajinsko-ruski rat. Mislili smo da će 2025. biti godina proboja - od rata do mira - rekao je. Ali te nade, priznao je, nisu se ostvarile.

Ono što je uslijedilo bio je produbljivanje jaza između SAD-a i Evrope - onaj koji je premijer nazvao neviđenim.

- Po prvi put otkako pratim međunarodnu politiku, Amerikanci i Evropljani su zauzeli suprotstavljene stavove o strateški važnom pitanju poput evropskog rata - objasnio je.

- Američki predsjednik je dao naredbu da se završi rat i sklopi mir, na što su Evropljani odgovorili: Ne - mi želimo nastaviti ovaj rat, čak i bez Amerikanaca. Obezbijedit ćemo novac, oružje i, ako bude potrebno, vojnike.

Podvukao je da je Evropa čak reorganizovala cijelu svoju ekonomiju u ratnu ekonomiju.

Izbor Mađarske

Mađarska, naglasio je, morala je birati.

- Da li podržavamo američki pritisak za mir ili odluku koju predvodi Brisel da se nastavi rat? Jednostavnije rečeno: da li da ostanemo izvan ovog evropskog ratnog napora ili da mu se pridružimo - rekao je.

Orban je potvrdio da se Mađarska odlučila ostati vani, "čak i 2024. godine, kada su i SAD i Brisel pokušavali da nas uvuku u vojni savez kako bi pomogli Ukrajini, Mađarska je uspjela ostati vani".

- To dokazuje da zemlja sa unutrašnjom stabilnošću i političkom voljom može reći ne - čak i pod istovremenim pritiskom - pojasnio je.

Ova odluka, naveo je, dovela je do potpune rekalibracije domaće politike. Dok je ostatak Evrope ušao u fazu ratom vođene štednje, Mađarska se okrenula u suprotnom smjeru.

- Odabrali smo put mirovne ekonomije - objasnio je Orban.

Glavno pitanje 2026.

Gledajući na 2026. godinu, mađarski premijer postavio je ono što je nazvao "velikim pitanjem": mogu li Sjedinjene Američke Države zaključiti mirovni sporazum s Rusijom bez evropskog učešća?

- To je glavno pitanje 2026. godine - rekao je, upozoravajući da bi odgovor mogao preoblikovati geopolitičku ravnotežu – i položaj Mađarske unutar nje.

Odbacujući svaku ideju da Mađarska mora podvrgnuti se pritisku, čvrsto je izjavio: "Mađarska je dovoljno jaka – baš kao i mi – da ostane izvan rata, čak i ako to znači suprotstavljanje cijelom zapadnom svijetu ili protiv Brisela."

Evropska unija, upozorio je, već je donijela svoj izbor.

- Evropa je odlučila da ide u rat - rekao je, napominjući da sastanci Evropskog vijeća sada podsjećaju na vojne brifinge.

- Ono što su nekada bile mirne diskusije postale su ratni savjeti. Razgovaramo o tome kako poraziti Rusiju, kako dobiti rat s Ukrajinom. Evropski lideri hodaju sve bliže rubu – ponora zvanog rat. Za Mađarsku, izbor 2026. godine će biti... jasno: slijediti Brisel u rat ili ostati na putu mira i suvereniteta - dodao je.