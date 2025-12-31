Ramzan Kadirov hitno prebačen u bolnicu: Stanje mu se pogoršalo, dugo ga nema u javnosti

U Moskvi je 25. decembra održana tradicionalna prednovogodišnja sjednica Državnog vijeća, kojom je predsjedavao Vladimir Putin. Sjednici su prisustvovali guverneri i predstavnici svih ruskih regija, osim jednog – Ramzana Kadirova, lidera Čečenske Republike. Prebačen u bolnicu Prema izvorima lista Novaja Gazeta Evropa, čečenski lider planirao je lično prisustvovati sjednici Državnog vijeća te je 24. decembra doputovao u Moskvu. Međutim, u noći između 24. i 25. decembra njegovo zdravstveno stanje se naglo pogoršalo, nakon čega je kolima hitne pomoći prebačen u Centralnu kliničku bolnicu Uprave za imovinu predsjednika Ruske Federacije. Za ovakvu vanrednu situaciju nije postojao rezervni plan, pa je sjednica Državnog savjeta održana bez učešća predstavnika Čečenske Republike.

Govoreći o Kadirovljevom zdravstvenom stanju, izvor blizak čelniku Čečenije naveo je da su ga "jedva vratili u život u Moskvi, nakon čega se vratio kući i od tada se nije pojavljivao u javnosti". Pogoršanje stanja Od početka prošle godine, kada je šef Čečenije bio hospitaliziran u privatnoj klinici Aimedi u Groznom, njegovo zdravstveno stanje se primjetno pogoršavalo. Kadirov je to indirektno priznao tokom nedavne sesije pitanja i odgovora uživo, otkrivši da je ove godine uzeo samo četiri zvanična odmora.