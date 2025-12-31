Ramzan Kadirov hitno prebačen u bolnicu: Stanje mu se pogoršalo, dugo ga nema u javnosti

U Moskvi je 25. decembra održana tradicionalna prednovogodišnja sjednica Državnog vijeća, kojom je predsjedavao Vladimir Putin. Sjednici su prisustvovali guverneri i predstavnici svih ruskih regija, osim jednog – Ramzana Kadirova, lidera Čečenske Republike.
Prebačen u bolnicu
Prema izvorima lista Novaja Gazeta Evropa, čečenski lider planirao je lično prisustvovati sjednici Državnog vijeća te je 24. decembra doputovao u Moskvu. Međutim, u noći između 24. i 25. decembra njegovo zdravstveno stanje se naglo pogoršalo, nakon čega je kolima hitne pomoći prebačen u Centralnu kliničku bolnicu Uprave za imovinu predsjednika Ruske Federacije.
Za ovakvu vanrednu situaciju nije postojao rezervni plan, pa je sjednica Državnog savjeta održana bez učešća predstavnika Čečenske Republike.
Govoreći o Kadirovljevom zdravstvenom stanju, izvor blizak čelniku Čečenije naveo je da su ga "jedva vratili u život u Moskvi, nakon čega se vratio kući i od tada se nije pojavljivao u javnosti".
Pogoršanje stanja
Od početka prošle godine, kada je šef Čečenije bio hospitaliziran u privatnoj klinici Aimedi u Groznom, njegovo zdravstveno stanje se primjetno pogoršavalo. Kadirov je to indirektno priznao tokom nedavne sesije pitanja i odgovora uživo, otkrivši da je ove godine uzeo samo četiri zvanična odmora.
Takva praksa izuzetno je neobična za čelnika Čečenije, poznatog po neredovnom radnom vremenu i strogoj ličnoj kontroli nad svim procesima u republici. Dok je bio dobrog zdravlja, Kadirov je radio gotovo bez prekida i uzimao je tek dvije sedmice odmora tokom novogodišnjih praznika. Ove godine, jedan njegov "novogodišnji" odmor trajao je gotovo dva mjeseca.
Vidljivi znakovi
Tokom televizijskog prijenosa uživo, Kadirov je bio primoran komentarisati vidljive znakove pogoršanog zdravstvenog stanja.
- Ponekad imam nervne slomove - rekao je čečenski lider, "stalni osjećaj napetosti, kao da sjedim na struji". Te simptome pripisao je zabrinutosti za čečenske borce koji služe na frontu u Ukrajini.
Ukratko, šef Čečenije se tokom ove godine rijetko pojavljivao u javnosti i praktično je prestao upravljati regionom u formatu na koji je ranije navikao.