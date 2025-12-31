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RUSKI PREDSJEDNIK

Putinova novogodišnja čestitka: Pregovore sa SAD, kraj rata u Ukrajini i mir nije ni spomenuo

U svom govoru obratio se i pripadnicima ruskih oružanih snaga

Vladimir Putin. AP

M. Až.

31.12.2025

Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je novogodišnju čestitku građanima Rusije, poručivši da je uvjeren kako će zemlja ostvariti sve ciljeve koje je postavila pred sebe.

- Oslanjamo se na vlastite snage, na one koji su nam bliski i dragi, a uvijek smo spremni pružiti oslonac - rekao je Putin u novogodišnjem obraćanju, prenosi ruska agencija RIA.

U svom govoru predsjednik Rusije obratio se i pripadnicima ruskih oružanih snaga, ističući da Moskva vjeruje u pobjedu u ratu u Ukrajini.

- Milioni ljudi širom Rusije, uvjeravam vas, s vama su u novogodišnjoj noći. Saosjećaju s vama, nadaju vam se. Ujedinjeni smo u našoj iskrenoj, nesebičnoj i predanoj ljubavi prema Rusiji - poručio je Putin.

Novogodišnje obraćanje trajalo je oko tri minute i, prema tradiciji, emitira se u svim regijama zemlje neposredno prije ponoći po lokalnom vremenu. Do sada je već prikazano u Kamčatskoj i Čukotskoj oblasti, čiji su stanovnici već dočekali Novu godinu.

Govor je snimljen u Kremlju, a zidine ovog kompleksa vidljive su u pozadini snimka.

U svom obraćanju Putin nije spomenuo eventualne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju rata u Ukrajini, niti je izrazio očekivanje ili nadu u uspostavljanje mira.

# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
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