Putinova novogodišnja čestitka: Pregovore sa SAD, kraj rata u Ukrajini i mir nije ni spomenuo

Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je novogodišnju čestitku građanima Rusije, poručivši da je uvjeren kako će zemlja ostvariti sve ciljeve koje je postavila pred sebe.
- Oslanjamo se na vlastite snage, na one koji su nam bliski i dragi, a uvijek smo spremni pružiti oslonac - rekao je Putin u novogodišnjem obraćanju, prenosi ruska agencija RIA.
U svom govoru predsjednik Rusije obratio se i pripadnicima ruskih oružanih snaga, ističući da Moskva vjeruje u pobjedu u ratu u Ukrajini.
- Milioni ljudi širom Rusije, uvjeravam vas, s vama su u novogodišnjoj noći. Saosjećaju s vama, nadaju vam se. Ujedinjeni smo u našoj iskrenoj, nesebičnoj i predanoj ljubavi prema Rusiji - poručio je Putin.
Novogodišnje obraćanje trajalo je oko tri minute i, prema tradiciji, emitira se u svim regijama zemlje neposredno prije ponoći po lokalnom vremenu. Do sada je već prikazano u Kamčatskoj i Čukotskoj oblasti, čiji su stanovnici već dočekali Novu godinu.
Govor je snimljen u Kremlju, a zidine ovog kompleksa vidljive su u pozadini snimka.
U svom obraćanju Putin nije spomenuo eventualne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju rata u Ukrajini, niti je izrazio očekivanje ili nadu u uspostavljanje mira.