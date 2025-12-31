Netanjahu razgovarao s Trampom o mogućem drugom napadu na Iran

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu razgovarao je o mogućnosti drugog kruga napada na Iran tokom sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, objavili su mediji u srijedu, javlja Anadolu.
Tokom sastanka u Bijeloj kući, Netanjahu je prenio zabrinutost Izraela zbog iranskog nuklearnog i raketnog programa, kao i zbog napora Hezbolaha da obnovi svoj arsenal raketa dugog dometa u Libanu, prema "Axiosu".
Američki zvaničnik rekao je da su razgovarali o "mogućnosti ponovnog napada na Iran 2026. godine", šest mjeseci nakon 12-dnevnog rata između američko-izraelskog saveza i Irana.
Meta napada su bila iranska nuklearna infrastruktura i raketni kapaciteti.
Tramp, koji je ranije opisao junske napade kao "ogroman uspjeh", izjavio je: "Ako Iran pokuša obnoviti svoj nuklearni program, SAD će ga ponovo uništiti", prema navodima medija.
Međutim, zvaničnik je dodao da, iako bi Tramp mogao podržati obnovljenu ofanzivu ako se vidi da Iran preduzima "stvarne i provjerljive korake" za oživljavanje svojih nuklearnih napora, "napetost će biti u dogovoru o tome šta znači rekonstrukcija".
Izrael je posljednjih sedmica ponovo oglasio uzbunu zbog iranskog razvoja raketa i optužio Hezbolah da gomila novo oružje dugog dometa u Libanu.
Reakcija Teherana
Iranski predsjednik Masud Pezeškijan odgovorio je upozorenjem na "oštru" odmazdu na bilo kakve akte agresije.
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči pozvao je Trampa da nastavi pregovore "u duhu poštovanja".
Nije postignut dogovor o vremenskom okviru ili pragovima za moguće buduće vojne akcije, prema riječima američkog zvaničnika.
12-dnevni rat
Ured izraelskog premijera odbio je da komentariše, a Bijela kuća je uputila "Axios" na Trampove ranije izjave.
Tokom 12-dnevnog rata s Izraelom u junu, američka vojska je napala tri velika iranska nuklearna postrojenja - Fordo, Natanz i Isfahan - koristeći bombe za uništavanje bunkera.
Napadi su uslijedili više od sedmicu dana nakon što je Izrael pokrenuo iznenadni napad na Iran, ubivši visoke vojne komandante i nuklearne naučnike, a ciljajući i neke nuklearne lokacije.
Prekid vatre u Gazi
Prema izvještaju, Tramp se također složio da krene naprijed s drugom fazom sporazuma o prekidu vatre u Gazi, obećavajući podršku izraelskoj vojnoj akciji ako se Hamas ne razoruža.
Očekuje se da će se Odbor za mir u Gazi sastati u Davosu 23. januara.
Od oktobra 2023. godine, izraelska vojska je ubila više od 71.000 Palestinaca i ranila više od 171.000 u brutalnim napadima uslijed kojih je palestinska enklava ostala u ruševinama.
Ujedinjene nacije su procijenile troškove obnove na otprilike 70 milijardi dolara (59,63 milijardi eura).