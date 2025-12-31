Netanjahu razgovarao s Trampom o mogućem drugom napadu na Iran

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu razgovarao je o mogućnosti drugog kruga napada na Iran tokom sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, objavili su mediji u srijedu, javlja Anadolu. Tokom sastanka u Bijeloj kući, Netanjahu je prenio zabrinutost Izraela zbog iranskog nuklearnog i raketnog programa, kao i zbog napora Hezbolaha da obnovi svoj arsenal raketa dugog dometa u Libanu, prema "Axiosu".

Američki zvaničnik rekao je da su razgovarali o "mogućnosti ponovnog napada na Iran 2026. godine", šest mjeseci nakon 12-dnevnog rata između američko-izraelskog saveza i Irana. Meta napada su bila iranska nuklearna infrastruktura i raketni kapaciteti. Tramp, koji je ranije opisao junske napade kao "ogroman uspjeh", izjavio je: "Ako Iran pokuša obnoviti svoj nuklearni program, SAD će ga ponovo uništiti", prema navodima medija. Međutim, zvaničnik je dodao da, iako bi Tramp mogao podržati obnovljenu ofanzivu ako se vidi da Iran preduzima "stvarne i provjerljive korake" za oživljavanje svojih nuklearnih napora, "napetost će biti u dogovoru o tome šta znači rekonstrukcija". Izrael je posljednjih sedmica ponovo oglasio uzbunu zbog iranskog razvoja raketa i optužio Hezbolah da gomila novo oružje dugog dometa u Libanu. Reakcija Teherana Iranski predsjednik Masud Pezeškijan odgovorio je upozorenjem na "oštru" odmazdu na bilo kakve akte agresije.