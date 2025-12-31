Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NA GLAVNOM TRGU

Doček bez vatrometa: Nova 2026. godina u Hong Kongu u znaku molitve za mir

Brojni azijski gradovi već su ušli u 2026. godinu

Doček u Hong Kongu. Anadolija

M. Až.

31.12.2025

Brojni azijski gradovi već su ušli u 2026. godinu, a organizovani dočeci priređeni su širom Kine, Indonezije, Malezije i drugih zemalja tog dijela svijeta.

Među prvim gradovima koji su zakoračili u novu godinu bio je i Hong Kong.

Građani Hong Konga okupili su se na glavnim gradskim ulicama i trgovima, a mnogi su Novu godinu dočekali uz molitve za mir i bolju 2026. godinu. Iako ove godine na glavnom gradskom trgu nije organizovan tradicionalni vatromet, javni doček obilježili su brojni svjetlosni efekti koji su upotpunili prazničnu atmosferu.

Osim Hong Konga, u novu godinu ušli su i brojni drugi azijski gradovi, među kojima su Kuala Lumpur, Manila, Šangaj, Peking i Tajpej.

U tim gradovima organizovani su javni dočeci na kojima se okupio veliki broj građana, ali i posjetitelja iz različitih dijelova svijeta.

# HONG KONG
# NOVA GODINA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.