Doček bez vatrometa: Nova 2026. godina u Hong Kongu u znaku molitve za mir

Brojni azijski gradovi već su ušli u 2026. godinu, a organizovani dočeci priređeni su širom Kine, Indonezije, Malezije i drugih zemalja tog dijela svijeta.

Među prvim gradovima koji su zakoračili u novu godinu bio je i Hong Kong.

Građani Hong Konga okupili su se na glavnim gradskim ulicama i trgovima, a mnogi su Novu godinu dočekali uz molitve za mir i bolju 2026. godinu. Iako ove godine na glavnom gradskom trgu nije organizovan tradicionalni vatromet, javni doček obilježili su brojni svjetlosni efekti koji su upotpunili prazničnu atmosferu.

Osim Hong Konga, u novu godinu ušli su i brojni drugi azijski gradovi, među kojima su Kuala Lumpur, Manila, Šangaj, Peking i Tajpej.

U tim gradovima organizovani su javni dočeci na kojima se okupio veliki broj građana, ali i posjetitelja iz različitih dijelova svijeta.