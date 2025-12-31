Malezija dočekala 2026. godinu vatrometom iznad znamenitosti Kuala Lumpura

Malezija je dočekala 2026. godinu velikim vatrometom na značajnim lokacijama u glavnom gradu Kuala Lumpuru, gdje su se stanovnici i turisti okupili u srijedu, 31. decembra, kako bi obilježili početak nove godine.

Glavne proslave održane su ispred Petronas tornjeva, gdje su se okupile mase ljudi kako bi gledale vatromet koji je obasjao horizont.

Događaj je izazvao veliko interesovanje Malezijaca, kao i posjetilaca, čineći kultne tornjeve centralnom tačkom novogodišnjih svečanosti.