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SPEKTAKL NA NEBU

Malezija dočekala 2026. godinu vatrometom iznad znamenitosti Kuala Lumpura

Glavne proslave održane su ispred Petronas tornjeva, gdje su se okupile mase ljudi kako bi gledale vatromet koji je obasjao horizont

Kuala Lumpur - Avaz
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Anadolija

31.12.2025

Malezija je dočekala 2026. godinu velikim vatrometom na značajnim lokacijama u glavnom gradu Kuala Lumpuru, gdje su se stanovnici i turisti okupili u srijedu, 31. decembra, kako bi obilježili početak nove godine.

Glavne proslave održane su ispred Petronas tornjeva, gdje su se okupile mase ljudi kako bi gledale vatromet koji je obasjao horizont.

Događaj je izazvao veliko interesovanje Malezijaca, kao i posjetilaca, čineći kultne tornjeve centralnom tačkom novogodišnjih svečanosti.

# KUALA LUMPUR
# NOVA GODINA
# MALEZIJA
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