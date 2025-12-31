Pronađena "mega petarda" teška 11 kilograma: Policija zaplijenila ilegalni vatromet, evo kako izgleda

Italijanska policija zaplijenila je 220 kilograma ilegalnog vatrometa, pri čemu je pronađena i eksplozivna naprava „mega petarda“ teška 11,5 kilograma.

Racije su provedene širom Katanje (Catania) u okviru operacije sicilijanske policije, s ciljem pronalaska ilegalnog vatrometa koji je nabavljen za proslavu Nove godine.

Pronađena količina od 220 kilograma bila je dovoljna da pirotehnički timovi preuzmu operaciju, a oni su potom zaplijenili i uništili sav pronađeni vatromet.

Tokom hapšenja policija je uhapsila trojicu muškaraca koji su se nalazili u vozilu kojim su prevozili pirotehnička sredstva.

Uhapšeni su izjavili da su pirotehnička sredstva bila namijenjena privatnoj proslavi Nove godine za rođake i komšije.

S druge strane, policija je saopštila da zaplijenjena roba sadrži izuzetno visoku koncentraciju eksplozivnog praha, daleko veću od one koja se koristi u vatrometu široke potrošnje, te da nepravilno rukovanje njime može izazvati ozbiljnu štetu.