Tramp iskoristio predsjednički veto: "Zabranio da se Indijancima dodijeli više zemlje i izgradnju vodovoda"

Predsjednik Donald Tramp (Trump) ove sedmice izdao je prve veto odluke u svom drugom mandatu, odbacivši dva zakona koja su u Kongresu usvojena uz dvostranačku podršku. U ponedjeljak, Tramp je stavio veto na zakon vezan za naftovod i na zakon kojim bi se proširilo zemljište za pleme Miccosukee na Floridi, saopćila je Bijela kuća na mreži X. Zakon o vodovodu, poznat kao Finish the Arkansas Valley Conduit Act (Finish the Arkansas Valley Conduit Act), usvojen je u Predstavničkom domu i Senatu glasom bez protivljenja, što pokazuje snažnu dvostranačku podršku. Cilj zakonodavstva je omogućiti završetak projekta vodovoda radi dovođenja čiste vode u jugoistočni dio Colorada.

U pismu Predstavničkom domu kojim je najavio veto, Tramp se pozvao na historijat izgradnje cjevovoda, tvrdeći da se projekat predugo razvlačio i da je koštao previše novca. - Dosta je bilo. Moja administracija je posvećena sprječavanju da američki poreski obveznici finansiraju skupe i nepouzdane politike. Okončanje masovnih budžetskih trošenja i vraćanje fiskalne razboritosti ključno je za ekonomski rast i fiskalno zdravlje nacije - napisao je Tramp. Sponzorica zakona, kongresnica Lauren Boebert, republikanka iz Colorada, reagovala je na društvenim mrežama porukom: "Ovo nije kraj". Dva senatora iz Kolorada, obojica demokrati, oštro su kritikovala Trampa na društvenim mrežama. Senator Majkl Benet (Michael Bennet) veto je nazvao "turnejom osvete", dok je senator Džon Hikenluper (John Hickenlooper) optužio Trampa da "igra partijske igre i kažnjava Kolorado time što ruralne zajednice ostavlja bez čiste pitke vode". Hikenluper je pozvao Kongres da poništi veto, za šta je potrebna dvotrećinska većina glasova u oba doma.

Drugi zakon na koji je Tramp stavio veto, poznat kao Miccosukee Reserved Area Amendments Act, predviđao je proširenje rezervisanog područja plemena Miccosukee na Floridi kako bi uključio dio Nacionalnog parka Everglades poznat kao Osceola Camp. I ovaj zakon je usvojen glasom bez protivljenja. Zakon je sponzorirao kongresnik Karlos Gimenez (Carlos), republikanac s Floride, čiji ured nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar povodom Trampovog veta.