Stanovnici Lavova obilježavaju Novu godinu usred rata i policijskog sata

Građani ukrajinskog grada Lavova pripremaju se za doček Nove godine suočeni s brojnim izazovima i sigurnosnim mjerama koje su na snazi zbog rata između Rusije i Ukrajine.

Veće grupe ljudi kretale su se centrom grada kako bi razgledale prazničnu dekoraciju i zajedno se fotografisale.

Zbog kontinuiranog sukoba i ove godine je na snazi policijski sat, što onemogućava masovna okupljanja i organizaciju velikih javnih proslava.

Kako zvanični programi nisu bili organizovani, stanovnici su odlučili iskoristiti boravak na otvorenom prostoru u toku dana, prije početka večernjih ograničenja.

Sigurnosne službe pozvale su građane da tokom trajanja policijskog sata ostanu u svojim domovima, kako bi se osigurala njihova lična sigurnost tokom noći.

Rusija je u februaru 2022. godine započela, kako je navela, "specijalnu vojnu operaciju" u Ukrajini s ciljem "denacifikacije" i "demilitarizacije" te zemlje.

Prema memorandumu Moskve o rješavanju sukoba, Rusija je, između ostalog, zatražila zabranu pristupanja Kijeva vojnim savezima te povlačenje ukrajinskih snaga iz Donjecke, Luganske, Zaporiške i Hersonske oblasti, koje je Rusija anektirala nakon referenduma u septembru 2022. godine.

Ukrajina je te zahtjeve ocijenila kao "ultimatum" te poručila da je prekid vatre preduslov za ozbiljne i sadržajne pregovore.