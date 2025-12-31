Trampovi savjetnici i Zelenski razgovarali o mirovnom planu za Ukrajinu

Savjetnici američkog predsjednika Donalda Trampa sastali su se danas s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, uz prisustvo ključnih evropskih saveznika, kako bi razgovarali o daljnjim koracima za okončanje rata u Ukrajini. Sastanak, kojem su prisustvovali i savjetnici za nacionalnu sigurnost iz Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Njemačke, potvrdio je američki specijalni izaslanik Stev Vitkof, prenosi Reuters.

Vitkof je na društvenim mrežama objasnio ciljeve sastanka: "Fokusirali smo se na to kako praktično unaprijediti rasprave u okviru mirovnog procesa predsjednika Trampa, uključujući jačanje sigurnosnih garancija i razvoj učinkovitih mehanizama za deeskalaciju kako bi se pomoglo okončanju rata i osiguralo da se slične situacije ne ponove."

Pored Vitkofa, na sastanku su prisustvovali američki državni sekretar Marko Rubio, Trampov zet Džared Kušner te glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov. Sastanak prethodi dvama važnim okupljanjima planiranim za početak nove godine. Predsjednik Zelenski je jučer najavio da će se savjetnici za nacionalnu sigurnost iz takozvane "Koalicije voljnih" okupiti u Ukrajini u subotu.

Za 6. januara planiran je i susret čelnika tih zemalja u Francuskoj. Koalicijsku grupu, predvođenu Britanijom i Francuskom, čini više od 30 država, ali još uvijek nije zvanično potvrđeno koje će sve zemlje učestvovati na narednim sastancima.