Jedan od epiloga sastanka Trampa i Netanjahua: Ponovo se otvara prijelaz Rafah

Sjedinjene Američke Države očekuju da će Izrael u narednim danima ponovo otvoriti prijelaz Rafah i za ulazak i za izlazak stanovnika Gaze, nakon što su američki predsjednik i njegovi saradnici pokrenuli ovo pitanje tokom sastanaka s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom (Netanyahuom).

Iako je prijelaz Rafah trebao biti ponovo otvoren u sklopu oktobarskog sporazuma o prekidu vatre u Gazi, Izrael je do sada bio spreman udovoljiti tom zahtjevu samo ako se kapija koristi isključivo za izlazak Palestinaca.

Egipat je, zauzvrat, držao prijelaz zatvorenim, tvrdeći da Jerusalem i dalje pokušava smanjiti broj stanovnika Pojasa tako što nikome ne dozvoljava povratak.