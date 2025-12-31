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NAKON VIŠE MJESECI

Jedan od epiloga sastanka Trampa i Netanjahua: Ponovo se otvara prijelaz Rafah

Egipat je, zauzvrat, držao prijelaz zatvorenim, tvrdeći da Jerusalem i dalje pokušava smanjiti broj stanovnika Pojasa

Netanjahu i Tramp. AP

A. O.

31.12.2025

Sjedinjene Američke Države očekuju da će Izrael u narednim danima ponovo otvoriti prijelaz Rafah i za ulazak i za izlazak stanovnika Gaze, nakon što su američki predsjednik i njegovi saradnici pokrenuli ovo pitanje tokom sastanaka s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom (Netanyahuom).

Iako je prijelaz Rafah trebao biti ponovo otvoren u sklopu oktobarskog sporazuma o prekidu vatre u Gazi, Izrael je do sada bio spreman udovoljiti tom zahtjevu samo ako se kapija koristi isključivo za izlazak Palestinaca.

Egipat je, zauzvrat, držao prijelaz zatvorenim, tvrdeći da Jerusalem i dalje pokušava smanjiti broj stanovnika Pojasa tako što nikome ne dozvoljava povratak.

Pod pritiskom Trampove administracije, Netanjahu je prošle sedmice pred svojim kabinetom iznio ideju o otvaranju Rafaha u oba smjera. Međutim, naišao je na otpor ekstremno desničarskih ministara koji su tokom cijelog rata pozivali na poticanje migracije stanovnika Gaze iz Pojasa.

Channel 12 izvještava da Izrael planira nastaviti s potpunim otvaranjem Rafaha kada se Netanjahu u petak vrati iz SAD-a. Jedan izraelski zvaničnik izjavio je za tu mrežu da Jerusalem ne želi biti viđen kao strana koja blokira provedbu Trumpovog mirovnog plana za Gazu.

# IZRAEL
# SAD
# DONALD TRUMP
# SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
# RAFAH
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