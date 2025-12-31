Evropa spremna poslati do 15.000 vojnika u Ukrajinu nakon prekida vatre

Evropske zemlje izrazile su spremnost da u Ukrajinu pošalju do 15.000 vojnika tokom prvih šest mjeseci nakon eventualnog prekida vatre, u okviru sigurnosnih garancija za tu zemlju.

Kako piše ukrajinski list Ukrajinska pravda (Ukrainska Pravda), pozivajući se na diplomatske izvore u Briselu, evropske države su spremne učestvovati u nadzoru mogućeg primirja između Rusije i Ukrajine.

- Planovi o tome kako bi mogle izgledati sigurnosne garancije za Ukrajinu su spremni. Razvili su ih uglavnom vojni stručnjaci iz oružanih snaga Velike Britanije i Francuske u saradnji s Briselom - naveli su diplomatski predstavnici upoznati s tokom pregovora.

Ističe se da su Francuska i Velika Britanija, ukoliko to bude potrebno, spremne pratiti poštivanje prekida vatre raspoređivanjem kopnenih snaga, čiji se broj procjenjuje na između 10.000 i 15.000 vojnika u prvih šest mjeseci nakon primirja.

Diplomatski izvori navode i da su ove dvije zemlje spremne učestvovati u nadzoru prekida vatre čak i bez mandata Ujedinjenih nacija (United Nations) ili Evropske unije (European Union).

Nadzor primirja iz zraka i na moru trebale bi osigurati države koje graniče s Ukrajinom.

Turska također ima ulogu u izradi planova za praćenje primirja, s obzirom na to da bi mogla preuzeti nadzor nad područjem Crnog mora.