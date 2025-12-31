Njemačka kreće rješavati bolnu tačku, među najgorima su u Europi: Kasne najmanje 30 godina

Sredinom decembra Evelyn Palla, novoimenovana glavna izvršna direktorica Deutsche Bahna (DB), predstavila je opsežan plan restrukturiranja njemačkog državnog željezničkog operatera, koji bi trebao stupiti na snagu 2026. godine, javlja Deutsche Welle.

Nakon što je 10.decembra dobila odobrenje nadzornog odbora DB-a, Palla je izjavila da će tvrtka ukinuti oko 30 % rukovodećih pozicija u sklopu nastojanja da se pojednostavi upravljanje, decentralizira donošenje odluka te poboljša točnost i učinkovitost čineći organizaciju agilnijom.

Ova reorganizacija dolazi u trenutku kada su rezultati Deutsche Bahna vrlo slabi. Naime, ove jeseni točnost je pala na novu rekordno nisku razinu, pri čemu je samo 55 % vlakova koji prometuju na dugim relacijama stiglo na cilj s kašnjenjem manjim od šest minuta – što je službena definicija DB-a za „točno na vrijeme“.

Točnost se pogoršava već godinama, pretvarajući DB u jednog od najslabijih željezničkih prijevoznika u Europi. Za putnike su kašnjenja i otkazivanja postala svakodnevica, osobito u gusto naseljenim regijama, gdje se putnici danas smatraju sretnima ako svaki drugi vlak stigne prema voznom redu.

Sredinom prosinca Evelyn Palla, novoimenovana glavna izvršna direktorica Deutsche Bahna (DB), predstavila je opsežan plan restrukturiranja njemačkog državnog željezničkog operatera, koji bi trebao stupiti na snagu 2026. godine, javlja Deutsche Welle.

Nakon što je 10. prosinca dobila odobrenje nadzornog odbora DB-a, Palla je izjavila da će tvrtka ukinuti oko 30 % rukovodećih pozicija u sklopu nastojanja da se pojednostavi upravljanje, decentralizira donošenje odluka te poboljša točnost i učinkovitost čineći organizaciju agilnijom.

Ova reorganizacija dolazi u trenutku kada su rezultati Deutsche Bahna vrlo slabi. Naime, ove jeseni točnost je pala na novu rekordno nisku razinu, pri čemu je samo 55 % vlakova koji prometuju na dugim relacijama stiglo na cilj s kašnjenjem manjim od šest minuta – što je službena definicija DB-a za „točno na vrijeme“.

Tačnost se pogoršava već godinama, pretvarajući DB u jednog od najslabijih željezničkih prijevoznika u Europi. Za putnike su kašnjenja i otkazivanja postala svakodnevica, osobito u gusto naseljenim regijama, gdje se putnici danas smatraju sretnima ako svaki drugi vlak stigne prema voznom redu.

Prekogranična sramota

Kriza je dobila međunarodnu dimenziju u ljeto 2024., kada je Švicarska zabranila vlakovima Deutsche Bahna prometovanje na svojoj željezničkoj mreži, navodeći zabrinutost da bi kronična kašnjenja mogla poremetiti švicarske vozne redove.

Ta je odluka jasno razotkrila višedesetljetni neuspjeh Njemačke da dovoljno ulaže u svoj željeznički sustav i zaustavi propadanje prometne infrastrukture.

Prema podacima njemačkog Ministarstva prometa, otprilike polovica željezničkih pruga u zemlji nalazi se u osrednjem, lošem ili vrlo lošem stanju. Oko petine infrastrukture trebat će obnovu u srednjoročnom razdoblju, dok neki dijelovi – uključujući signalne uređaje stare više od 100 godina – zahtijevaju hitno postupanje.

Evo koliko su pojedine zemlje po glavi stanovnika uložile u svoje željezničke mreže u 2025. godini:

Tri desetljeća propadanja

Tijekom posljednjih 30 godina Njemačka je uložila tek djelić onoga što su susjedne zemlje poput Švicarske i Austrije potrošile na održavanje i modernizaciju svojih željezničkih mreža.

Istodobno se njemački željeznički sustav smanjivao, iako je potražnja rasla, jer sve više ljudi putuje na posao s većih udaljenosti. Rezultat je mreža koja obavlja veći promet na manjem broju pruga – od kojih su mnoge u lošem stanju.

Jens Kaminski, iskusni strojovođa koji radi za DB od 1994. godine, sjeća se sasvim drugačijeg razdoblja. Tada se u Njemačkoj još često koristila fraza „Pünktlich wie die Bahn“ („točan kao vlak“).

„U ono vrijeme kad ste prolazili selom ljudi su vas pozdravljali kao vatrogasca – kao heroja“, rekao je Kaminski za DW. „Danas je to više: Ah, on je strojovođa. Nisi ništa.“

Među željezničkim radnicima nekoć je vrijedila još jedna izreka: vozni red je zakon. Kaminski se prisjetio zašto su stvari tada bile „drukčije“. „Imali smo 12 ljudi u pripravnosti u depou. Ako bi nešto pošlo po zlu – kvar, bilo što – oni bi uskočili i popravili stvar. Bez problema. Danas pripravnih ekipa više nema. Preskupo.“

Od reforme do rezanja

Kaminskijeva karijera odražava modernu povijest Deutsche Bahna. Počeo je raditi 1994. godine, iste godine kada su se istočnonjemački i zapadnonjemački željeznički operateri spojili u Deutsche Bahn AG, samo četiri godine nakon ujedinjenja zemlje.

Nova je tvrtka trebala utjeloviti tržišno orijentiranu reformu. Kao dioničko društvo u potpunom državnom vlasništvu DB je imao zadatak postati konkurentan i profitabilan, s dugoročnim ciljem izlaska na burzu.

Uslijedila su agresivna rezanja troškova. Ulaganja u infrastrukturu i osoblje smanjena su kako bi tvrtka postala privlačnija investitorima. Prva javna ponuda dionica nikada se nije ostvarila, pa njemačka vlada i dalje ostaje jedini vlasnik DB-a.

Revizori kritiziraju

Njemački Savezni revizorski sud više je puta kritizirao Berlin zbog neispunjavanja obveza kao vlasnika željezničkog operatera. U svom najnovijem izvješću revizori su napisali da „savezna vlada već tri desetljeća ne rješava ključna pitanja željezničke politike“.

Dalje navode: „Deutsche Bahn već dugo ne ispunjava očekivanja korisnika u pogledu točnosti i pouzdanosti. Tvrtka je u stalnom stanju krize i potrebna joj je reforma.“ Također je ukazano na ustavnu obvezu vlade da održava željezničku infrastrukturu kao javno dobro i osigura pouzdane željezničke usluge.

Švicarski primjer

Švicarska se suočila sa sličnim izazovima 1990-ih, ali je krenula drugim putem. Poput Njemačke, pretvorila je svog željeznički operatera u korporaciju s državom kao jedinim vlasnikom. No za razliku od Njemačke, jasno je naglasila da je primarna svrha željezničkog sustava javna usluga, a ne profit.

Peter Füglistaler, bivši nadzornik švicarskog željezničkog operatera SBB, kaže da željeznička infrastruktura ne bi trebala biti namijenjena „stvaranju profita“. „Njezin je cilj osigurati kapacitet i točnost – korist za sve“, rekao je za njemačku regionalnu televiziju WDR, dodavši da vođenje željeznice zahtijeva filozofiju upravljanja usmjerenu na pouzdanost, a ne na financijsku dobit.

„Njemačka ulaže mnogo manje u svoje željeznice nego Švicarska. Ako ulažete mnogo manje, ne možete očekivati istu kvalitetu“, rekao je Füglistaler.

Podaci pokazuju da 90% švicarskih vlakova danas stiže na vrijeme – standard kojeg se država strogo drži, što se vidi i u zabrani ulaska u zemlju njemačkim vlakovima koji kasne više od 15 minuta.

Dug put pred njima

Zanemarivanje željeznice često se povezuje s jakom automobilskom kulturom. Tijekom posljednja tri desetljeća vlade su ulagale otprilike dvostruko više u ceste i autoceste nego u željezničku infrastrukturu.

Ipak, naziru se promjene. Palla je prva žena na čelu Deutsche Bahna i prva glavna izvršna direktorica koja posjeduje dozvolu za upravljanje vlakom. Velika ulaganja već su u tijeku.

Od 500 milijardi eura novog duga koji je preuzela nova njemačka vlada radi modernizacije javne infrastrukture, oko 150 milijardi eura namijenjeno je željezničkom sustavu.

No za putnike preokret neće doći brzo. Očekuje se da će gradnja i popravci u kratkom roku uzrokovati dodatne poremećaje – što znači da će se, prije nego što vlakovi postanu pouzdaniji, kašnjenja vjerojatno još pogoršati,