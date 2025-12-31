Hitno hospitalizirali u Moskvi: Jedva oživjeli jednog od najodanijih Putinovih saveznika'

Ramzan Kadirov, dugogodišnji čelnik Čečenije i jedan od najodanijih Putinovih saveznika, hitno je hospitaliziran u Moskvi u noći s 24. na 25. prosinca, objavio je portal Novaya Gazeta Europe.

Prema dostupnim informacijama, Kadirov je u rusku prijestolnicu doputovao kako bi sudjelovao na sjednici Državnog vijeća, kojom je predsjedao Vladimir Putin. Međutim, njegovo zdravstveno stanje navodno se naglo pogoršalo, zbog čega je vozilom hitne pomoći, opremljenim za intenzivnu njegu, prevezen u Središnju kliničku bolnicu Uprave predsjednika Ruske Federacije.

Sjednica Državnog vijeća održana je bez predstavnika Čečenije.

„U Moskvi su ga jedva uspjeli oživjeti, nakon čega se vratio kući i od tada se više nije pojavljivao u javnosti“, izjavio je izvor Novaye Gazete.

Prema istom izvoru, ovo nije prvi put da je Kadirov ove godine završio u bolnici. Ranije je bio hospitaliziran u privatnoj klinici u Groznom, a nakon toga se njegovo zdravstveno stanje, navodno, nastavilo pogoršavati.

Sam Kadirov je u javnim istupima priznao da pati od „živčanih slomova“ i „stalnog osjećaja napetosti“, što je, prema njegovim riječima, povezano s sudjelovanjem čečenskih boraca u ratu protiv Ukrajine.

Ranija istraga portala Novaya Gazeta Europe upozorila je da ozbiljno narušeno Kadirovljevo zdravlje već potiče promjene u strukturi vlasti u Čečeniji. Dodatnu težinu tim nagađanjima daje i njegova izjava iz svibnja, kada je rekao da je zatražio razrješenje s dužnosti.