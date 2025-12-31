Predsjednik Somalilanda dolazi u Izrael nakon što je Netanjahu priznao ovu regiju kao državu

Predsjednik Somalilanda Abdirahman Mohamed Abdulahi (Abdirahman Mohamed Abdullahi) navodno planira zvaničnu posjetu Izraelu u skorijem periodu, nakon što je Jerusalim (Jerusalem) priznao ovu autonomnu regiju.

Izraelski javni emiter Kan navodi da bi se Abdullahi tokom posjete formalno pridružio Abrahamovim sporazumima te potpisao više bilateralnih sporazuma s Izraelom.

Prema tim navodima, Abdulahi je već u oktobru obavio tajnu posjetu Izraelu, uoči nedavnih najava o međusobnom priznanju.

Podsjetimo, izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) saopćio je 26. decembra da Izrael zvanično priznaje Republiku Somaliland kao nezavisnu i suverenu državu. Time je Izrael postao tek druga država u svijetu, nakon Tajvana (Taiwan), koja je formalizirala odnose s ovom teritorijom na Rogu Afrike.

Ubrzo nakon ove objave uslijedile su brojne osude iz Evrope i svijeta, a među prvim zemljama koje su negativno reagovale bili su Egipat, Saudijska Arabija i Turska.