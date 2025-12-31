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ZVANIČNA POSJETA

Predsjednik Somalilanda dolazi u Izrael nakon što je Netanjahu priznao ovu regiju kao državu

Somaliland je još 1991. godine proglasio nezavisnost od Somalije i od tada kontinuirano nastoji dobiti međunarodno priznanje

Abdirahman Mohamed Abdulahi. Platforma X

A. O.

31.12.2025

Predsjednik Somalilanda Abdirahman Mohamed Abdulahi (Abdirahman Mohamed Abdullahi) navodno planira zvaničnu posjetu Izraelu u skorijem periodu, nakon što je Jerusalim (Jerusalem) priznao ovu autonomnu regiju.

Izraelski javni emiter Kan navodi da bi se Abdullahi tokom posjete formalno pridružio Abrahamovim sporazumima te potpisao više bilateralnih sporazuma s Izraelom.

Prema tim navodima, Abdulahi je već u oktobru obavio tajnu posjetu Izraelu, uoči nedavnih najava o međusobnom priznanju.

Podsjetimo, izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) saopćio je 26. decembra da Izrael zvanično priznaje Republiku Somaliland kao nezavisnu i suverenu državu. Time je Izrael postao tek druga država u svijetu, nakon Tajvana (Taiwan), koja je formalizirala odnose s ovom teritorijom na Rogu Afrike.

Ubrzo nakon ove objave uslijedile su brojne osude iz Evrope i svijeta, a među prvim zemljama koje su negativno reagovale bili su Egipat, Saudijska Arabija i Turska.

Predsjednik Somalije Hasan Šeik Mohamud (Hassan Sheikh Mohamud) izjavio je na vanrednoj sjednici parlamenta da izraelsko priznanje separatističke regije Somaliland predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti i stabilnosti, kako regije tako i šireg međunarodnog poretka.

Priznanje Somalilanda opisao je kao otvorenu agresiju na suverenitet, teritorijalni integritet i jedinstvo naroda Somalijske Republike.

Inače, Somaliland je još 1991. godine proglasio nezavisnost od Somalije i od tada kontinuirano nastoji dobiti međunarodno priznanje.

Ova samoproglašena republika ima strateški važan položaj u Adenskom zaljevu, vlastitu valutu, pasoše i oružane snage, ali je i dalje diplomatski izolovana zbog jednostranog proglašenja nezavisnosti.

# JERUSALEM
# BENJAMIN NETANYAHU
# SOMALILAND
# ABDIRAHMAN MOHAMED ABDULLAHI
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