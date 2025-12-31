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RATUJU U UKRAJINI

Putin se obratio na televiziji i čestitku posvetio vojnicima: "Milioni su uz vas"

Budućnost je pred nama. A kakva će ona biti, uveliko zavisi od nas, rekao je Putin

Vladimir Putin. AP

A. O.

31.12.2025

Ruski predsjednik Vladimir Putin iskoristio je televizijsko obraćanje povodom Nove godine kako bi uputio poruku podrške ruskim vojnicima koji ratuju u Ukrajini, poručivši da vjeruje u njih i u pobjedu u sukobu koji je predstavio kao dio egzistencijalne borbe sa Zapadom.

- Milioni ljudi širom Rusije, uvjeravam vas, s vama su u ovoj novogodišnjoj noći - rekao je Putin.

Njegovo obraćanje uslijedilo je nakon što je Rusija objavila snimak oborenog drona, koji je predstavila kao dokaz da je Ukrajina ove sedmice pokušala izvesti napad na predsjedničku rezidenciju.

Kijev (Kyiv) je odbacio ruske optužbe, nazvavši ih lažnim i usmjerenim na ometanje mirovnih pregovora.

- Budućnost je pred nama. A kakva će ona biti, uveliko zavisi od nas. Oslanjamo se na sebe, na one oko nas, na one koji su nam bliski i dragi. I uvijek smo spremni pružiti pomoć. Takva međusobna podrška daje nam povjerenje da će se sve što smo zamislili, naše nade i planovi, ostvariti - rekao je Putin.

Na kraju govora uputio je i novogodišnju čestitku građanima Rusije.

- Neka naše tradicije, vjera i sjećanje ujedinjuju sve generacije i podržavaju nas uvijek i u svemu. Zajedno smo jedna velika porodica, jaka i ujedinjena! I zato ćemo nastaviti raditi i stvarati, ostvarivati svoje ciljeve i ići naprijed zbog naše djece i unučadi, zbog naše velike Rusije. Sretna Nova godina, dragi prijatelji - zaključio je Putin.

# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# UKRAJINA
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