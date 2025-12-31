Putin se obratio na televiziji i čestitku posvetio vojnicima: "Milioni su uz vas"

Ruski predsjednik Vladimir Putin iskoristio je televizijsko obraćanje povodom Nove godine kako bi uputio poruku podrške ruskim vojnicima koji ratuju u Ukrajini, poručivši da vjeruje u njih i u pobjedu u sukobu koji je predstavio kao dio egzistencijalne borbe sa Zapadom.

- Milioni ljudi širom Rusije, uvjeravam vas, s vama su u ovoj novogodišnjoj noći - rekao je Putin.

Njegovo obraćanje uslijedilo je nakon što je Rusija objavila snimak oborenog drona, koji je predstavila kao dokaz da je Ukrajina ove sedmice pokušala izvesti napad na predsjedničku rezidenciju.

Kijev (Kyiv) je odbacio ruske optužbe, nazvavši ih lažnim i usmjerenim na ometanje mirovnih pregovora.

- Budućnost je pred nama. A kakva će ona biti, uveliko zavisi od nas. Oslanjamo se na sebe, na one oko nas, na one koji su nam bliski i dragi. I uvijek smo spremni pružiti pomoć. Takva međusobna podrška daje nam povjerenje da će se sve što smo zamislili, naše nade i planovi, ostvariti - rekao je Putin.