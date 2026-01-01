Tajvan u visokoj pripravnosti nakon masovnih kineskih vojnih vježbi

Tajvan je u srijedu ostao u stanju povišene pripravnosti, nakon što je Kina dan ranije izvela obimne vojne vježbe, dok je njen centar za hitne pomorske intervencije bio u punoj funkciji.

Tokom vježbi kineske mornarice pod nazivom „Misija pravde 2025“, kineske snage ispalile su desetine raketa prema Tajvanu te rasporedile veliki broj ratnih brodova i vojnih aviona u blizini ostrva.

Kao odgovor na ove aktivnosti, tajvansko Ministarstvo odbrane saopćilo je da će, s obzirom na to da se u zoni reagovanja i dalje nalazi znatan broj kineskih letjelica i plovila, oružane snage Tajvana zadržati „odgovarajući mehanizam za nepredviđene situacije“.

- Agresivne i militarističke provokacije Komunističke partije Kine ugrožavaju regionalnu sigurnost i stabilnost, a demokratski saveznici u međunarodnoj zajednici su ih osudili - navodi se u saopćenju tajvanske vojske.

Kineski predsjednik Si Đinping (Xi Jinping) zauzeo je općenit ton u svom novogodišnjem obraćanju, koje je uslijedilo ubrzo nakon najnovijih poteza Pekinga prema Tajvanu, ponovivši prošlogodišnje upozorenje upućeno „snagama koje traže nezavisnost Tajvana“.

- Sunarodnjake s obje strane Tajvanskog moreuza vežu krvne veze gušće od vode, a historijski trend ka nacionalnom ujedinjenju je nezaustavljiv - rekao je Si u govoru.

Prema riječima Kuan Bi-linga (Kuan Bi-ling), predsjednika tajvanskog Vijeća za okeanska pitanja, kineski brodovi počeli su se udaljavati od obala Tajvana do utorka navečer.