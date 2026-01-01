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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp: "Džordž Kluni je prosječan momak bez političkog razuma"

Izjavio je da je "dobra vijest" to što su američki glumac Džordž Kluni i njegova porodica dobili francusko državljanstvo

Tramp i Kluni. AP

M. Až.

1.1.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je "dobra vijest" to što su američki glumac Džordž Kluni (George Clooney) i njegova porodica dobili francusko državljanstvo, ocijenivši da je riječ o "prosječnom momku" kojem smeta "zdrav razum u politici".

- Dobre vijesti! Džordž i Amal Kluni (Amal Clooney), dvoje od najgorih političkih prognozera svih vremena, zvanično su postali državljani Francuske, koja se, nažalost, nalazi usred velikog problema s kriminalom zbog njihovog apsolutno užasnog odnosa prema imigraciji, baš kao što smo imali pod Pospanim Džoom Bajdenom - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je podsjetio da je Kluni, javni pristalica Demokratske stranke, ranije pozvao bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Džozefa Bajdena (Joseph Biden) da se povuče iz posljednje predsjedničke kampanje, što je Bajden na kraju i učinio.

# GEORGE CLOONEY
# AMAL CLOONEY
# SAD
# DONALD TRUMP
# FRANCUSKA
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