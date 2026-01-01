Zelenski u novogodišnjem obraćanju: Želimo kraj rata, ali ne i Ukrajine

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u novogodišnjem obraćanju da je mir najveći cilj njegove zemlje, ali ne po cijenu ukrajinske državnosti i opstanka.

- Počnimo s najvažnijim. Šta Ukrajina želi? Mir? Da. Ali po svaku cijenu? Ne. Želimo kraj rata, ali ne i kraj Ukrajine. Jesmo li umorni? Veoma umorni. Znači li to da smo spremni da se predamo? Svako ko tako misli, grdno se vara - rekao je Zelenski u obraćanju građanima, prenosi Ukrinform.

On je podsjetio da je ukrajinski narod izdržao 1.407 dana rata u punom obimu, što je, kako je naveo, "više nego što je trajala nacistička okupacija mnogih ukrajinskih gradova tokom Drugog svjetskog rata".

Narativi agresora

Zelenski je naglasio da Rusija pokušava obmanuti svijet i pozvao međunarodnu zajednicu da ne slijedi narative agresora.

- Izađite iz Donbasa i svemu će biti kraj. Ovako zvuči obmana kada se prevede s ruskog. Kada se prevede na ukrajinski, engleski, njemački, francuski i, zapravo, bilo koji jezik na svijetu. Da li im tada neko još vjeruje? Nažalost, da. Zato što se i dalje prečesto izbjegava istina, nazivajući to diplomatijom, iako je riječ samo o zamaskiranoj laži. I zato postoji pritisak na Ukrajinu - objasnio je Zelenski.

Snažne sigurnosne garancije

Ukrajinski predsjednik je poručio i da inicijative o snažnim sigurnosnim garancijama za Ukrajinu moraju prerasti u stvarne i obavezujuće mehanizme zaštite od novog ruskog napada.

- Ukrajini nije potreban novi Budimpeštanski memorandum, bezvrijedno parče papira - rekao je Zelenski u novogodišnjem govoru, prenosi RBK Ukrajina.

Dodao je da sigurnosne garancije moraju ratificirati Kongres Sjedinjenih Američkih Država, parlamenti partnerskih zemalja i svi koji su spremni da ih pruže, te da taj proces mora biti proveden na način koji osigurava njihovu stvarnu učinkovitost.

- Budimpeštanski dokument neće funkcionirati za Ukrajinu. Ukrajini nije potrebna pedantno osmišljena zamka poput sporazuma iz Minska. Potpisi na slabim sporazumima samo podstiču rat. Moj potpis će biti na snažnom sporazumu. I o tome se radi na svakom sastanku, svakom pozivu i svakoj odluci - poručio je Zelenski.